Oklahoma, 5 persone trovate morte in casa tra le quali due bambini

Il sergente della polizia di Oklahoma City Gary Knight ha precisato in una email che la polizia non può ancora rivelare quello che si pensa sia accaduto ma “tutti sono deceduti in maniera violenta". Aggiungendo che "tutte e cinque le persone avevano ferite compatibili con un omicidio". Non è ancora stata confermata l'identità delle vittime.