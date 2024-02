Sciopero alla Torre Eiffel di Parigi, terzo giorno di chiusura

Non sembra essere cambiato molto a Parigi da dicembre 2023, mese in cui Sete, società che si occupa della gestione della Torre Eiffel, ha annunciato il primo sciopero indetto dai suoi dipendenti. Il monumento più visitato della capitale francese è chiuso da tre giorni a causa della protesta dei sindacati Cgt e Fo, che il 19 febbraio ha causato le lunghe attese dei turisti in coda.

Perché i dipendenti stanno scioperando?

I sindacati si dicono determinati nel continuare lo sciopero: “Abbiamo l’impressione che ci stiano prendendo alla leggera”, ha detto Nada Bzioui, delegata della sigla FO. “Siamo al terzo giorno di chiusura, e sarei sorpresa se la Tour riaprisse domani”.

Le ragioni della protesta risiedono nel modello economico adottato da Sete, definito “troppo ambizioso e insostenibile”. La situazione è stata nettamente peggiorata dalla pandemia e dai lavori che hanno richiesto la chiusura del monumento, con perdite per 130 milioni di euro. Sempre a causa della crisi sanitaria, alcuni cantieri sono stati rinviati, nonostante la Tour Eiffel sia, al momento, in una condizione di degrado.

“La Città propone un nuovo aumento del prezzo d'ingresso per far salire la sua quota di ricavi, già passata da 8 a 16 milioni di euro. Ma vogliono portarla a 50 milioni”, ha spiegato Stéphane Dieu, delegato sindacale della Cgt. “Quando hai un'azienda con un fatturato di 130 milioni e ne gliene chiedi 50, non si vede come si possano mantenere le proprie ambizioni in termini di manutenzione. Il monumento richiede continue operazioni di ritinteggiatura, gli ascensori vanno modernizzati. E poi l'azienda va gestita. Questo ci fa pensare che non ci sia alcun piano a lungo termine per la società che si occupa della Tour”.