Mosca, in fiamme il famoso teatro della Satira

Nel centro di Mosca, in piazza Triumfalnaya, ha preso fuoco l'edificio del Teatro della Satira. Lo riferisce l'agenzia russa Tass che cita i servizi di emergenza. "In piazza Triumfalnaya c'è stato un incendio nel Teatro della Satira. Il fumo si alza dal tetto dell'edificio. Sul posto ci sono 76 vigili del fuoco e i soccorsi", ha riferito la fonte. L'agenzia riferisce che 50 persone sono state evacuate e, secondo i dati preliminari, nessuno è rimasto ferito. L'area dell'incendio è di 350 metri quadrati. "L'incendio si sta rapidamente diffondendo attraverso le strutture in legno della cupola". Il tetto è in listelli di legno e, secondo l'agenzia russa, l'estinzione è complicata dalle caratteristiche progettuali dell'edificio, il cui accesso al tetto è limitato. Al momento, le strutture in legno della cupola del tetto sono in fiamme.