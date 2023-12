Rintracciata italiana scomparsa a Malaga, sta bene

Secondo quanto si apprende, è stata rintracciata a Malaga in buone condizioni di salute Roberta Cortesi, la 36enne taliana scomparsa dalla città spagnola dallo scorso 25 novembre. La donna originaria di Osio Sotto, centro della media pianura bergamasca, è stata localizzata in compagnia di un uomo con il quale alloggerebbe in una abitazione dei genitori di quest'ultimo. E non avrebbe contattato i familiari in quanto non era più in possesso del proprio telefonino.

Le indagini

Secondo quanto si apprende la 36enne, che si era trasferita in Spagna due anni fa, sarebbe a casa di un nuovo fidanzato e avrebbe affermato di aver perso il telefonino. Dal 25 novembre Cortesi non era più rintracciabile da quando, alle 12.20 di quel giorno, era entrata per l’ultima volta in WhatsApp per salutare la madre prima di andare al lavoro. Le indagini dell'Interpol secondo la famiglia sarebbero partite in ritardo, rispetto alla denuncia di scomparsa sporta ai carabinieri di Osio Sotto giovedì scorso, il 30 novembre. "La denuncia è stata sicuramente presa con ritardo, perché così ci ha riferito l'Ambasciata. L'Ambasciata tuttavia ci ha riferito che loro sono in stato di massima allerta. Di fronte alla lentezza delle procedure burocratiche necessarie a far scattare dall'Italia le indagini in Spagna, la famiglia ha deciso di assumere un investigatore privato, che a Malaga sta cercando di capire che fine ha fatto Roberta Cortesi.