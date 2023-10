Seul, svelati i nomi delle gemelle di panda giganti. VIDEO

Rui Bao e Hui Bao: sono questi i nomi delle due gemelle di panda giganti nate in uno zoo della Corea del Sud. Sabato 14 ottobre festeggeranno i loro primi cento giorni di vita e per l'occasione lo zoo ne ha svelato i nomi. Uno dei due panda si chiama Rui Bao, che significa "Tesoro saggio", mentre l'altro Hui Bao, ovvero "Tesoro splendente". Le gemelle sono nate nel parco a tema Everland, vicino alla capitale Seul, quasi tre anni dopo la nascita del fratello Fu Bao, il primo panda gigante nato in Corea del Sud da Ai Bao e Le Bao.