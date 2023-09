Il libro dei Guinness toglie primato a Messner: "Non ha scalato tutti i 14 ottomila"

Il libro Guinness dei primati ha revocato a Reinhold Messner il titolo di Re degli ottomila, sostenendo che non sarebbe stato lui il primo ad averli scalati tutti. Secondo il cronista di alpinismo tedesco Eberhard Jurgalski, nel 1985, Messner e Hans Kammerlander avrebbero fallito nel raggiungere la vetta dell'Annapurna.

L'alpinista altoatesino

"Sciocchezze", ha replicato il 79enne. "In primis - ha spiegato - non ho mai rivendicato nessun record, perciò non mi possono disconoscere nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, se qualcuno è salito sull'Annapurna di certo siamo stati io e Hans".