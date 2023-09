Usa, 22 anni dopo l'11 settembre identificate altre due vittime

Nuove tecnologie

Per identificare le vittime, le prime dal settembre di due anni fa "sono state utilizzate tecniche all'avanguarida - spiega l'ufficio del sindaco di New York -, come il sequenziamento del Dna di nuova generazione, piu' sensibile e rapido delle tecniche convenzionali, che è stato utilizzato per identificare i resti dei militari americani scomparsi o delle oltre 100 persone morte durante gli incendi a Maui, nelle Hawaii, il mese scorso". I progressi scientifici aiutano ma il 40% delle vittime resta tuttora senza un nome: oltre mille persone, sulle 2.753 che si ritiene siano morte al World Trade Center, non sono state ancora identificate, i resti sono conservati presso il National September 11 Memorial & Museum e il lavoro prosegue.