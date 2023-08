Hawaii, console a Sky TG24: aiuteremo i turisti a tornare in Italia

"Sono naturalmente in contatto con il consolato di San Francisco per trovare la maniera di fornire ai turisti i documenti necessari per entrare in italia nel caso i loro documenti siano andati perduti nell'incendio", ha concluso Michele Carbone

Le dichiarazioni

La situazione per i turisti non è facile: "Io ho parlato con vari turisti che sono preoccupati di come possano rientrare in Italia. Sono naturalmente in contatto con il consolato di San Francisco per trovare la maniera di fornirgli i documenti necessari per entrare in italia nel caso i loro documenti siano andati perduti nell'incendio", ha concluso.