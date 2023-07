Terremoto in Argentina, scossa di magnitudo 6.5 al confine col Cile

Colpita la provincia sudoccidentale argentina di Neuquén, non lontana dal confine con il Cile. Il sisma ha avuto epicentro a Loncopué ed è stato registrato intorno alle 23 di ieri (le 5 di mattina in Italia)

Tanta paura per i residenti della provincia di Neuquén che nella notte sono usciti dalle loro abitazioni dopo aver avvertito una forte scossa di terremoto intorno alle 23.05 di ieri (le 5.05 di oggi in Italia). Il sisma di magnitudo 6.5 è stato registrato dai sismografi nella provincia sudoccidentale argentina di Neuquén, non lontano dal confine con il Cile. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, la scossa di terremoto ha una profondità di 180 km ed epicentro a 25 km dalla città di Loncopué. Dalla informazioni arrivate dalla stampa locale non ci sarebbero stati danni alle infrastrutture.