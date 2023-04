Papa Francesco, ultimo giorno in Ungheria: messa e incontri

Mondo

Durante l'incontro Shmyhal ha invitato il Pontefice a recarsi in Ucraina. Il premier ha fatto dono al Papa della riproduzione di una caraffa in ceramica raffigurante un gallo, sopravvissuta a un bombardamento nei pressi di Kiev, e di alcune spighe di grano dall'Ucraina. Inoltre, ha offerto un libro di foto sulla guerra in corso e la resistenza del popolo ucraino