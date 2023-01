Ken Block, il pilota di rally morto in un incidente in motoslitta

Il mondo del motorsport è in lutto. Nella giornata di ieri, il pilota di rally professionista Ken Block è morto all'età di 55 anni dopo un incidente in motoslitta.

A darne la notizia, il suo team, Hoonigan Industries: "E' con profondo rammarico che confermiamo che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto."

La dinamica

L'incidente è avvenuto nella contea di Wasatch nello Utah e l'ufficio dello sceriffo ha comunicato che Block stava guidando su un ripido pendio quando la motoslitta si è capovolta ed è atterrata sopra di lui. "È stato dichiarato deceduto sul posto per le ferite riportate nell'incidente", aggiungendo che stava guidando in gruppo ma era solo quando è avvenuto l'incidente.

Imprenditore, pilota e star del web

Nel 1994 fonda insieme a Damon Way la società di abbigliamento DC Shoes, specializzata in calzature per sport estremi. Nel 2005 inizia la sua carriera nel mondo del motorsport venendo nominato Rookie of the Year nel Rally America Championship. Gareggia poi in Dakar, WRC e vince diverse medaglie rallycross agli X Games.

Una volta ritiratosi, arriva l'ulteriore fama ma sul web, grazie alla sua serie su Youtube Gymkhana, che lo vedeva guidare su piste pericolose e percorsi a ostacoli.