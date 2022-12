Usa, l’accademia militare West Point rimuove i simboli dei confederati

Prima di rivoltarsi contro le forze armate statunitensi per comandare l’esercito confederato, Robert Lee è stato sovraintendente di West Point, la leggendaria accademia militare statunitense che nei prossimi giorni prenderà un ritratto di Lee vestito con la sua uniforme confederata dalla sua biblioteca, dove è stato appeso dagli anni 50 e lo metterà in deposito. Una mossa che fa parte di una direttiva del Dipartimento della Difesa emanata ad ottobre che ordina all’accademia di affrontare l’ingiustizia razziale e di eliminare le installazioni che “commemorano la Confederazione” . Includono un trio di pannelli di bronzo, che raffigurano eventi e personaggi significativi nella storia degli Stati Uniti, tra cui Benjamin Franklin e Clara Barton. Oltre alle targhe di grandi dimensioni, dedicate nel 1965, non raffiguranti solo Lee ma anche altri sostenitori della Confederazione, che secondo la commissione che ha avviato il processo di cambiamento nell’accademia, ha osservato che ci sono chiari legami tra il Ku Klux Klan e la Confederazione. “Condurremmo queste azioni con dignità e rispetto” ha dichiarato il tenente generale Steve Gillard sovrintendente dell’Accademia.

L’accademia militare West Point

L’Accademia militare degli Stati Uniti, come è ufficialmente conosciuta West Point , fu fondata nel 1809 lungo la riva del fiume Hudson nello stato di New York. La scuola ha circa 4600 cadetti, due terzi dei quali bianchi e circa il 13% neri, secondo i dati federali. West Point non è l’unica accademia sotto esame da parte della commissione congressuale. Altre otto installazioni sono state segnalate affinchè affrontino i simboli del passato razzista. Più di una dozzina di raccomandazioni della commissione per West Point coinvolgono Robert Lee , che si diplomò secondo nella sua classe nel 1829, e in seguito prestò servizio come sovrintendente. Il rapporto evidenzia che gli eserciti di Lee “erano responsabili della morte di più soldati degli Stati Uniti di praticamente qualsiasi altri nemico nella storia della nostra nazione”. Negli anni 30 West Point ha iniziato a installare memoriali confederati, ha osservato la commissione, affermando di averlo fatto sotto la pressione del movimento revisionista “ Lost Cause” che ha cercato di riformulare coloro che hanno combattuto per la Confederazione come meritevoli di onori per i loro sacrifici.