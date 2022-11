Madrid, al Prado eco-attiviste incollano le mani a due quadri di Goya

Ambiente

Cop27, Greta Thunberg non sarà alla conferenza clima: i partecipanti

La 27esima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico è in programma a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre. “Non ci andrò per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest’anno è molto limitato”, ha detto la giovane attivista svedese. Presenti oltre 100 leader tra Capi di Stato e governo. Parteciperà all'evento anche Giorgia Meloni

Greta Thunberg ha fatto sapere che non parteciperà alla 27esima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop27) in programma a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre. “Non andrò alla Cop27 per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest’anno è molto limitato”, ha detto durante una presentazione del suo nuovo libro, The climate book, a Londra. Ma cos’è la Cop27 e chi saranno i leader che quest’anno vi prenderanno parte?

“Le conferenze internazionali sul clima sono usate dalle persone al potere come opportunità per ottenere attenzione con tanti diversi tipi di greenwashing”, ha detto Thunberg spiegando perché non parteciperà all’evento e criticando in generale le conferenze sul clima, dicendo che “non stanno davvero funzionando”