Iran, Teheran: "Mahsa Amini morta per malattia non per percosse"

Mahsa Amini sarebbe morta per colpa di una malattia al cervello, non per le botte ricevute in testa. Questo si legge nel referto del medico legale iraniano. Il rapporto è stato esposto dalla televisione di Stato dopo l’autopsia sul corpo senza vita della 22enne curda arrestata a Teheran per non aver indossato correttamente il velo. La giovane sarebbe finita in coma non per le percosse ricevute dalla polizia iraniana, ma per pregressi problemi di salute. Nella nota si sostiene che Mahsa avesse un disturbo importante dell'asse ipotalamo-ipofisario trattato con farmici. La ragazza avrebbe perso improvvisamente conoscenza e successivamente sarebbe "caduta a terra". Vani gli "sforzi e il trasferimento in ospedale" si legge in una nota del rapporto diffuso dall’organizzazione forense iraniana.