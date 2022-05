Texas, enorme tornado a nord di Morton. VIDEO

Un enorme tornado si è formato qualche giorno fa a nord di Morton, in Texas. Il video , filmato dal "cacciatore di tempeste" John Lamicq mostra il vortice a terra non lontano dalla strada dove si trova l'uomo. Il National Weather Service di Lubbock ha confermato che il tornado è atterrato vicino a Morton e ha anche causato un forte temporale con raffiche di vento superiori a 110 km/h. ( GUARDA IL VIDEO )

Danni e devastazione, nessuna vittima

A causa delle sue grandi dimensioni e della sua lenta velocità di spostamento (circa 25 km/h), ha lasciato gravi danni lungo la sua traiettoria. Per fortuna, secondo quanto riportano i media locali, il tornado non ha causato vittime e al momento non è stato dichiarato lo stato di emergenza in Texas.