Ungheria, treno deragliato dopo scontro con camion: diverse vittime

Un treno è deragliato a causa dell'impatto con un camion che non si è fermato al passaggio a livello che segnalava l'arrivo del treno. Cinque le vittime, decine i feriti

Incidente mortale in Ungheria. Un camion si è schiantato contro un treno in corsa facendo deragliare alcune carrozze. Sul treno viaggiavano 22 persone. L’incidente è avvenuto nella località di Mindszent poco prima delle 7 di mattina, ad un passaggio a livello a 140 chilometri da Budapest. In un primo momento sul web si è parlato di 7 morti poi la polizia ha precisato che sono 5 le vittime. Decine i feriti di cui due gravi. “Diverse persone del camioncino sono rimaste uccise“ hanno riferito le autorità. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla compagnia ferroviaria nazionale ungherese, il furgone è entrato nel passaggio a livello nonostante il semaforo rosso che segnalava l'arrivo del treno.