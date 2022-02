Putin: “Russia e Cina hanno stessa opinione sui problemi del mondo”

Con il presidente Xi Jinping “ci conosciamo da molto tempo, come buoni amici e politici che hanno in gran parte le stesse opinioni sull'affrontare i problemi del mondo. Manteniamo contatti stretti e frequenti". Parola di Vladimir Putin. Alla vigilia della partecipazione alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pechino, il numero uno del Cremlino ha concesso un’intervista a China Media Group sottolineando che le relazioni tra Russia e Cina "si stanno sviluppando su una base di pari livello, deideologizzata. La nostra partnership è sostenibile, intrinsecamente preziosa, non influenzata dal clima politico e non è rivolta contro nessuno".