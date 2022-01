Usa, un uomo armato sequestra ostaggi in una sinagoga in Texas

È accaduto a Colleyville, vicino a Dallas. Il sequestratore, che ha un forte accento britannico, secondo la Abc sarebbe Muhammad Siddiqui, il fratello di Aafia Siddiqui, una donna che avrebbe legami con Al Qaida e sta scontando 86 anni di carcere, e chiede di parlare con lei. Ha raccontato di un periodo trascorso in Gran Bretagna chiedendo "cosa c'è di sbagliato in America" e minacciando: "Se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio, vi dico che gli ostaggi moriranno tutti"

Un rabbino e la sua congregazione sono stati presi in ostaggio da un uomo in una sinagoga della Congregation Beth Israel a Colleyville, vicino a Dallas, in Texas. Sul posto sono intervenute le autorità insieme al corpo speciale degli SWAT e all'Fbi mentre il sequestratore, con forte accento britannico, ha chiesto di parlare con la sorella. Secondo quanto riporta la Abc , afferma di essere armato e dice di essere Muhammad Siddiqui, il fratello di Aafia Siddiqui, una donna pachistana che si trova in carcere per terrorismo, nota come "Lady Al Qaida".

Chi è Aaifa Siddiqui

Aaifa Siddiqui ha studiato negli Stati Uniti al Mit: arrestata nel 2008 in Afghanistan, nella provincia di Ghanzi, è stata condannata a 86 anni di carcere con l'accusa di aver cercato di uccidere soldati americani e agenti dell'Fbi durante l'interrogatorio dopo il suo arresto. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche e su come trasformare l'Ebola in un'arma.

Le parole del sequestratore

Il sequestratore avrebbe in ostaggio 4 persone: il rabbino e altri tre. Lo riportano i media americani. "Se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio, vi dico che moriranno tutti", ha detto, secondo quanto riportato dai media. Parlando con le autorità fuori dalla sinagoga, il sequestratore ha anche fatto riferimento a un periodo trascorso in Gran Bretagna chiedendo "cosa c'è di sbagliato in America". L'uomo ha inoltre detto: "Non piangete per me, io morirò". Il sergente della polizia locale Dara Nelson ha detto alla Cnn che al momento non ci sono feriti, e che i negoziatori dell'Fbi stanno parlando con il sequstratore.