Giubileo di platino, festa per i 70 anni di Elisabetta II sul trono

Per le sette decadi della regina Elisabetta sul trono si annunciano dei festeggiamenti in grande stile. L'appuntamento è per maggio 2022. Ci saranno quattro giorni di feste e una cavalcata reale che si prevede senza precedenti

Per la regina più longeva di tutta la storia del Regno Unito si avvicina la più grande celebrazione reale della storia moderna. Buckingham Palace ha svelato i primi preparativi del cosiddetto Giubileo di platino. Si svolgerà nel maggio del 2022 quando The Queen avrà già raggiunto i suoi 70 anni di regno da tre mesi. Emergono particolari su quella che sarà una 'cavalcata lungo la storia' , una sorta di affresco ideale che simboleggerà le sette decadi di Elisabetta seconda sul trono. Per la rappresentazione, prevista per il 15 maggio con partenza dal castello di Windsor saranno impiegati ben 500 cavalli e 1.000 tra danzatori e musicisti. A guidare le celebrazioni reali non mancheranno i divi. Tra gli attori è stata annunciata la partecipazione di Judie Dench, Helen Mirren e Stephen Fry. Verso sera poi, si sa che la scena si sposterà a Buckingham Palace, cuore delle celebrazioni con un concerto che sarà trasmesso live dalla BBC. Filtrano intanto iniziative parallele collegate all'evento tanto atteso dai sudditi.

L'iniziativa per la sostenibilità ambientale

Si chiama: "Un albero per la regina" l’operazione di sostenibilità ambientale su vasta scala che invita tutti i britannici a piantare un albero per ricordare il giubileo di Elisabetta II. Un’azione che appare un omaggio allo spirito ambientalista dell'ex marito della regina, il principe Filippo primo presidente del Wwf. La festa non finirà tuttavia a maggio. Per giugno si prevedono altri quattro giorni di celebrazioni nazionali legate ai 70 anni di regno della sovrana. Un toccasana per una nazione provata da 2 anni di pandemia.