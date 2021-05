George Floyd, al corteo arrestato candidato sindaco di New York

L’arresto del candidato a sindaco di New York

Uno degli aspiranti candidati a sindaco di New York finisce in manette durante una delle manifestazioni per il primo anniversario della morte di George Floyd. Shaun Donovan è stato arrestato mentre cercava di bloccare il traffico all'altezza dell'Holland Tunnel (galleria che porta in New Jersey) con un gruppo di attivisti del Black Lives Matter. I manifestanti avevano intenzione di inginocchiarsi all'ingresso della galleria per nove minuti e 29 secondi, lo stesso tempo per cui l'agente Chauvin ha tenuto premuto il ginocchio sul collo di Floyd impedendogli di respirare. Tuttavia, alcuni di loro sono stati arrestati e caricati a bordo dei furgoni della polizia. Donovan, con un passato nell'amministrazione Obama, indossava una maglietta di Black Lives Matter. Il candidato a sindaco nella Grande Mela è stato rilasciato poche ore dopo.

Armi da fuoco in azione a Minneapolis

Spari nella zona vicino al memoriale di George Floyd a Minneapolis, in Minnesota (VIDEO). La polizia ha risposto ad alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi. Non si conosce ancora la dinamica. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Non è in pericolo di vita. Cerimonie si sono svolte in tutta la città nel giorno del primo anniversario della morte del 46enne afroamericano George Floyd, la cui famiglia è stata ricevuta a Washington dal presidente Joe Biden e dalla speaker della Camera Nancy Pelosi. Per questo delitto l’ex agente Derek Chauvin è stato condannato lo scorso 20 aprile per omicidio colposo preterintenzionale. ll prossimo 16 giugno l’ex poliziotto rischia fino a 40 anni di carcere anche se, con le attenuanti e per l'assenza di precedenti, la pena potrebbe essere più leggera.