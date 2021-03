A dieci anni dal disastro che causò la morte di oltre 18mila persone, una cerimonia di commemorazione per le vittime ha visto unirsi in silenzio tutto il Giappone

Commemorazioni in Giappone, seppur su scala limitata a causa dell'emergenza coronavirus, per il decimo anniversario della catastrofe di Fukushima. Alle 14:46 locali (le 6:46 in Italia), si è osservato un minuto di silenzio in tutto il Paese per ricordare le oltre 15.000 vittime del triplice incidente (LE FOTO). Il premier Yoshihide Suga ha rilasciato un messaggio di speranza durante il memoriale organizzato al Teatro Nazionale di Tokyo, in presenza dell'Imperatore Naruhito e la consorte Masako, mentre le sirene suonavano lungo i litorali della regione del Tokoku, sul versante nord orientale del Giappone, luogo del disastro.

Il ricordo delle vittime

Circa 18.500 persone furono uccise o risultarono disperse nel disastro e decine di migliaia di residenti furono costretti a lasciare la zona a causa delle radiazioni. Come ha sottolineato l'imperatore Naruhito durante la cerimonia al teatro nazionale, tenuta in scala minore a causa del Covid, "la memoria indimenticabile della tragedia" persiste ancora oggi, un decennio dopo. "Molti di coloro che sono stati colpiti, nonostante abbiano subito danni enormi, hanno superato numerose difficoltà aiutandosi a vicenda", ha aggiunto.