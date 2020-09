Americana di 102 anni sopravvissuta a spagnola e coronavirus

Dal Paese che conta quasi 200 mila morti per coronavirus, arriva l’eccezionale notizia di una signora di 102 anni che è sopravvissuta alla pandemia, dopo aver superato anche la spagnola del 1918. "Madre natura si è dimenticata di me" ha detto ai media

Record per una signora americana di 102 anni che è sopravvissuta all'influenza spagnola del 1918 e al coronavirus. La notizia è stata ripresa dal Guardian.

“Madre natura si è dimenticata di me”

Mildred Geraldine Schappals dice spesso di essere convinta che madre natura ha pensato fosse morta nel 1918 e si è dimenticata di lei. La centenaria Mildred si ammalò di spagnola da bambina quando viveva a Worcester, Massachusettes, lo scorso maggio ha contratto il Covid-19 nella casa di cura in cui vive a Nashua, in New Hampshire, ma è guarita dopo qualche settimana e ora sta bene.