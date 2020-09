Terremoto Grecia, a Creta forte scossa di magnitudo 5.9

Il sisma si è verificato alle 18.28 ora italiana , a 20 chilometri a sud ovest di Arvi, nota località turistica dell’isola. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o richieste di aiuto

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato la parte meridionale dell’isola di Creta a 20 km da Arvi. Il sisma è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di 40,5 km. In questo momento non si hanno notizie di richieste di aiuto o segnalazione di danni. Non è stata diramata l’allerta tsunami.