Scozia, deragliato treno a Stonehaven. La premier: “Incidente grave"

La zona dell’incidente, l’Aberdeenshire, è stata colpita negli ultimi giorni da gravi inondazioni. Ci sarebbero "feriti gravi", ha dichiarato la First Minister

Un treno è deragliato questa mattina alle 9,40 nel nord-est della Scozia, a Stonehaven, nell'Aberdeenshire. Lo ha reso noto la polizia per i trasporti pubblici, mentre la First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, in un tweet ha parlato di incidente "estremamente grave". "I miei pensieri vanno alle persone coinvolte nell'incidente", ha aggiunto. Più tardi, durante un question time nel Parlamento scozzese, la premier ha parlato di "feriti gravi".