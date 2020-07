Coronavirus, bambino in Ecuador mette la mascherina al cane. VIDEO

Un giro in bicicletta in totale sicurezza, proteggendosi dal rischio contagio, insieme al suo amico a quattro zampe. Le curiose immagini dal Sud America

Zaino in spalla e mascherina davanti alla bocca. La sua e quella del suo amico a quattro zampe. Il piccolo Anthony Hernandez ha deciso di proteggere se stesso e il suo cagnolino dal rischio di contagio di coronavirus, prima di salire in bicicletta per un giro. Nel filmato girato da un vicino di casa, si vede Anthony sistemare la maschera al cane e poi controllare che sia effettivamente messa bene prima di caricarlo sulla bici. Il video è diventato virale in America Latina, con Anthony e il suo cane che sono diventati un esempio virtuoso su come affrontare il rischio della pandemia. L'Ecuador è il 29esimo Paese al mondo per contagi, oltre 80 mila, con più di 5.500 vittime accertate.