Sudan: stop mutilazioni genitali femminili, ok alcol per non musulmani

Cambiamenti importanti nel Paese. Il Consiglio sovrano, massima autorità, ha ratificato la legge che criminalizza la pratica molto diffusa. Inoltre, ha soppresso l'articolo 126 del Codice penale relativo all'apostasia, che aveva reso il consumo di alcol soggetto alla pena di morte. Rimane il divieto per i musulmani sudanesi

È tempo di cambiamenti storici in Sudan, dopo la destituzione dell'autocrate Omar al-Bashir avvenuta più di un anno fa. Il Paese nei giorni scorsi ha vietato le mutilazioni genitali femminili, mentre nelle scorse ore ha autorizzato il consumo di alcolici ai non musulmani, togliendo un divieto in vigore dal 1983.

Consumo di alcolici concesso ai non musulmani leggi anche Sudan, la folla festeggia la fine del regime È stato il ministro della Giustizia Nasreddine Abdelbari ad annunciare la soppressione dell'articolo 126 del Codice penale relativo all'apostasia, che aveva reso il consumo di alcol soggetto alla pena di morte. “L'emendamento autorizza i non musulmani a consumare alcolici negli spazi pubblici, purché non arrechino disturbo", ha dichiarato in un'intervista alla televisione pubblica. Il consumo di alcol, però, resta proibito per i musulmani sudanesi. Secondo i dati ufficiali, i non musulmani rappresentano circa il 3 per cento della popolazione sudanese.