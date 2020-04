Cresce l'ondata di cittadini che in diverse città americane scendono in piazza o in auto, chiedendo la "libertà di poter uscire" e rifiutando le restrizioni dettate dalla pandemia di Covid-19 (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA”). Primo teatro delle proteste è stato, mercoledì scorso, Lansing, la capitale del Michigan, dove 3 mila persone hanno sfilato con le auto contro la decisione del governatore democratico di prorogare il lockdown. I manifestanti nel Kentucky hanno interrotto il briefing delle notizie pomeridiane del governatore democratico Andy Beshear sulla pandemia, cantando "Vogliamo lavorare!".

"L'America deve ripartire"

Si tratta per lo più di sostenitori del presidente americano, Donald Trump convinto che sia arrivato il tempo di fare "ripartire l'America". Alcune decine di manifestanti, molti con bambini piccoli, si sono radunati giovedì nella capitale dello stato di Richmond, Virginia, sfidando il mandato del governatore democratico Ralph Northam, l'ultimo di una serie di dimostrazioni questa settimana in tutto il Paese. Altre proteste sono state registrate in South Carolina, Kentucky e Ohio. In programma anche raduni a Concord (New Hampshire) e Austin (Texas).

La pandemia negli Usa

La diffusione della pandemia negli Stati Uniti ha ucciso oltre 31.000 persone: il Paese a stelle e strisce ha visto il più alto numero di morti di qualsiasi paese nella pandemia e funzionari della sanità pubblica hanno avvertito che un allentamento prematuro degli ordini di distanziamento sociale potrebbe aggravarlo. Trump ha ripetutamente affermato di voler "riaprire" l'economia il più presto possibile e si è scontrato con i governatori per sapere se può annullare i loro ordini di soggiorno.