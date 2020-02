Un attacco armato in piena regola con conseguenze drammatiche. E' quello che è accaduto in un villaggio del nord-ovest del Camerun, nella parte della provincia popolata dalla minoranza di lingua inglese dove uomini armati hanno attaccato un villaggio. Il bilancio finale è di 22 morti, soprattutto bambini, nove dei quali sotto i 5 anni, e donne. La denuncia arriva da James Nunan, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per le regioni nord-occidentali e sud-occidentali del Camerun, le due province devastate da tre anni di combattimenti tra l'esercito e i ribelli separatisti. Attacco a una petroliera greca in Camerun: rapiti 8 marinai