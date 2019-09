La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, è pronta ad annunciare il ritiro formale della contestata proposta di riforma della legge sull'estradizione, che aveva innescato le proteste nell'ex colonia britannica in corso da inizio giugno. Lo riferisce il South China Morning Post - citando fonti interne - secondo cui l'annuncio del ritiro della controversa legge che avrebbe permesso l'estradizione anche in Cina - finora solo sospesa e dichiarata "morta" dalla stessa Lam - potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi, ora locale. Il governo pare andare incontro ad almeno una delle cinque richieste avanzate dagli attivisti pro-democrazia.

Le 5 richieste dei manifestanti

Oltre al ritiro definitivo del disegno di legge che prevede l'estradizione verso la Cina, i dissidenti chiedono le dimissioni del capo dell'esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, un’inchiesta sulla brutalità della polizia durante le proteste, il rilascio dei manifestanti che sono stati arrestati e infine, più in generale maggiori libertà democratiche.

Tensioni da 4 mesi a Hong Kong

Da quattro mesi ormai i manifestanti scendono in piazza. Oltre 1.100 persone sono state arrestate per disordini durante le manifestazioni a Hong Kong. Ieri ha fatto il giro del mondo un video postato su twitter dal movimento Freedom Hong Kong in cui si vede uno studente in uno scontro con la polizia a margine di una manifestazione. Il ragazzo sarebbe in coma, anche se c’è incertezza sulle sue reali condizioni di salute.