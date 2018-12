Sale a quattro il bilancio dei morti nell'attentato di martedì 11 dicembre al mercatino di Natale di Strasburgo (LE FOTO - LE TESTIMONIANZE), con la morte in ospedale di un altro dei feriti. Lo annuncia la procura di Parigi, senza fornire l'identità del deceduto.

Chi sono le altre vittime

L'attentato al momento ha causato tre morti, Si tratta di un cittadino francese di 61 anni, ex impiegato di banca, e di un 45enne turista thailandese. La terza vittima è un uomo musulmano afghano di 40 anni. Tutti sono stati colpiti alla testa dall’attentatore.

Il giornalista italiano Antonio Megalizzi in coma

I feriti sono 16 e fra questi c’è anche il giornalista italiano Antonio Megalizzi, che si trova in coma farmacologico. “È vivo, è stabile, tutto è stazionario. È prevista una visita medica specialistica nel pomeriggio. Non migliora e non peggiora, non si è spostato di un millimetro”, ha fatto sapere il padre della fidanzata del reporter. Il 28enne, colpito da un proiettile, è ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale di Hautepierre di Strasburgo.

Ucciso l'attentatore, Cherik Chekatt

L'autore dell'attentato, Cherif Chekatt (CHI ERA) è stato individuato e neutralizzato dalla polizia dopo una fuga durata 48 ore. Il 29enne si trovava ancora a Strasburgo: si era rifugiato in un magazzino nella Plaine des Butchers, nel quartiere di Meinau, non lontano da Neudorf a Strasburgo, la zona in cui viveva e in cui era stato visto per l'ultima volta dopo l'attacco. Chekatt era nato a Strasburgo da genitori stranieri ed era stato segnalato dalle autorità francesi come elemento "radicalizzato" a rischio attentati (COS'È LA FICHE S), ha aperto il fuoco in mezzo alla gente e ha poi usato un coltello per colpire alcune persone. Infine, è scappato a bordo di un taxi. L'Isis ha rivendicato l'attentato, affermando che Cherif Chekatt era un "soldato" dello Stato islamico. Lo riferisce Site citando Amaq, l'organo di propaganda dell'Isis.

Data ultima modifica 14 dicembre 2018 ore 16:54