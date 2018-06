Parigi, uomo armato tiene in ostaggio tre persone

Tre persone sono state prese in ostaggio a Parigi, nel decimo arrondissement, una zona centrale della capitale francese. L'uomo è asserragliato in un ufficio pubblicitario dell'agenzia pubblicitaria Mixicom, al 46 di rue des Petites e'curies. Lo rivelano i media francesi. La zona è presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia è attualmente in corso. Secondo quanto riporta Bfm-Tv, l'azione "non sarebbe" di natura terroristica.

La ricostruzione

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo, che sostiene di avere una bomba e una pistola, avrebbe chiesto di poter parlare con l'ambasciata iraniana per "consegnare un testo al governo francese". Al suo arrivo, si sarebbe fatto passare per un delivery boy, i ragazzi che consegnano i piatti pronti di bar e ristoranti diffusissimi a Parigi. All'ingresso dell'edificio, in Rue des Petites Ecuries, l'uomo avrebbe colpito al volto e ferito uno degli occupanti, poi soccorso dai pompieri. Tra le persone prese in ostaggio ci sarebbe una donna incinta.

Quartiere isolato

Il quartiere è stato isolato e la circolazione bloccata. Sul posto è intervenuta la Brigata d'intervento rapido. Secondo il quotidiano Le Parisien, l'uomo sostiene di avere un complice armato nel cortile, ma di questo non c'è ancora una conferma ufficiale.

Data ultima modifica 12 giugno 2018 ore 18:41