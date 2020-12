Schiavone: “Vi racconto il mio Simenon, uno scrittore in una gabbia di vetro”

CONSIGLI DI LETTURA Arriva in libreria "Alfabeto Simenon", dedicato a uno dei grandi nomi del Novecento europeo, corredato dalle illustrazioni di Maurizio Lacavalla e scritto dal narratore italiano. Che a Sky TG24 dice: "Ogni autore si confronta con l'idea di scrivere per qualcuno che si trova fuori dalla finestra"

Scrivere un intero romanzo restando chiuso una settimana in una gabbia di vetro sospesa sopra il Moulin Rouge: letta oggi, la proposta che l'editore francese Eugène Merle fa a un giovanissimo narratore nella Parigi di fine anni Venti fa un certo effetto. Soprattutto se si considera che quel narratore, Georges Simenon , è destinato a essere ricordato come uno dei grandi nomi della letteratura europea del Novecento.

È anche da questo aneddoto che Alberto Schiavone parte per raccontare lo scrittore belga in "Alfabeto Simenon", un libro corredato dalle illustrazioni di Maurizio Lacavalla e pubblicato dalle edizioni Bd (pp. 216, euro 20).

"Quell'esperimento - dice Schiavone durante la rubrica dei "Consigli di lettura" di Sky TG24 - naufragherà per le polemiche e le minacce ricevute ma l'ho voluto ricordare perché mi sembra emblematico di cosa significhi essere uno scrittore, e non solo per Simenon: ogni narratore si confronta con l'idea di scrivere per qualcuno che si trova fuori dalla finestra o, se vogliamo appunto, fuori da una gabbia di vetro".