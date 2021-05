Giochi con me? Festa della famiglia, i libri per bambini

Festa delle famiglie, festa dei bambini nelle famiglie. In tutte le famiglie, di ogni genere, natura, colore, provenienza. Ma festa anche delgi animali che fanno squadra se non proprio famiglia. Come sempre tanti libri per i più piccoli che parlano proprio di famiglia. Buona lettura! Condividi:

Famiglie lontane, (Famiglie straordinarie Ed. Nord Sud) speciali, bizzarre, giocose, improbabili, unite, litigiose, monoprentale, ricomposte, adottive, estese, arcobaleno. Insomma, (Famiglie favolose Ed. Salani) famiglie di ogni tipo, taglio e forma. Nella maggior parte dei casi, famiglie straordinarie. Ci sono quelle che conosciamo dalla tv (La casa nella prateria), al cinema (Racconti di passioni e famiglie straordinarie Ed. Giunti) , o osservando gli animali che insieme divcentano forti, diventano gruppo, famiglia (Insieme Ed. Lapis). Per ciscuno della famiglia c'è un abbraccio magico che toglie i pensieri e le paure (Abbraccio magico Ed. Clichy ), oppure ci si guarda allo specchio e ci si rivede diverse, o ancora (Due gemelle Ed. Terre di Mezzo) ci si scopre grandi, capaci di scoprire i segreti della nonna (Pedala con me Ed. Terre di Mezzo). Billo e Billa invece imparano giorno dopo giorno cosa si deve fare e cosa no in una famiglia, capiscono che non si fanno i capricce e si deve rimettere in ordine (Billo e Billa Ed. Fabbri)

I bambini, curiosi per natura, scoprono anche i seghreti della propria famiglia, magari in un'estate misteriosa (Niente paura Little wood Ed. Terre di Mezzo). A volte sono i nonni, da sempre i migliori alleati dei bambini, a mostrare le bellezze dietro alle piccole cose (Mi ricordo di te Ed. Giunti Editore).

Nasce un amore profondo, un legame indissolubile, che resiste al passare dei giorni, dei mesi, degli anni, e al lento sfumarsi della memoria e dei ricordi. Un amore grande come il mare (Grande come il mare Ed. Terre di Mezzo). Genitori che parlano ai loro figli di tutto ciò che si riceve in dono ogni volta che ci si prende cura di lui. Ogni volta che ti guardo, sei tu che mi apri gli occhi" (Ogni volta Ed. Lapis) .

E' nata una famiglia.

Libri per bambini di 3 anni

L' abbraccio magico

di Fifi Kuo Ed. Clichy Una draghetta che si arrabbia? Beh si infiamma, normale… Arrabbiarsi significa anche diventare tristi. E per guarire dalla tristezza serve un abbraccio. Ma non un abbraccio normale, un mega abbraccio famigliare!

L’abbici della famiglia Ed. Usborne Famiglie di culture e lingue diverse, che vivono in case insolite, oppure che festeggiano occasioni speciali in modo curioso. Ma sono sempre famiglie. Innanzitutto sono famiglie.

Libri per bambini di 4 anni Grande come il mare

di Ingrid Chabbert, Guridi Ed. Terre di Mezzo La bisnonna di Ali vive ai confini del deserto e non riesce quasi più a camminare. Lei non ha mai visto il mare. E questo è il desiderio più grande di Ali. E così si ingegna per riuscire a realizzare il sogno della bisnonna.

Famiglie favolose di Francesco Maddaloni, Guido Radaelli Ed. Salani Ci sono famiglie così favolose che sarebbe impossibile non raccontarne la storia. In questo libro ce ne sono sette. Le loro storie sono ispirate a fatti realmente accaduti.

Mi ricordo di te di Sergio Badino Ed. Giunti editore I nonni, da sempre i più grandi alleati dei bambini, aiutano i nipotini a scoprire il mondo. Nasce così un legame in grado di resistere allo sfumarsi della memoria e dei ricordi.

Ordine... o disordine? Billo e Billa di Elisabetta Dami Ed. Fabbri Imparare a vivere in famiglia non è affatto semplice! Ci sono molte regole e spesso non sono piacevoli. Questi due orsetti insegnano ai più piccoli proprio le principali regole della convivenza.

Libri per bambini di 5 anni Ogni volta di Silvia Vecchini Ed. Lapis Quando nasce un bambino sono i genitori che ricevono un dono oppure è il bimbo che riceve in dono una famiglia? Punti di vista per un rovesciamento di prospettiva che apre le porte alla meraviglia.

Pedala con me! di Amandine Piu, Gilles Baum Ed. terre di Mezzo La nonna vuole a tutti i costi che la piccola nipotina impari a pedalare senza rotelle. Ma dietro questa insistenza c’è in realtà una paura mai sopita. E sarà proprio la piccolina a svelarla.

Racconti di passioni e famiglie straordinarie Ed. Disney libri Storie di famiglie conosciute ed amate dal grande schermo. Famiglia è dove si affondano le proprie radici e si cresce amati e protetti, dove si è liberi di seguire le proprie passioni. In quetso libro ci sono: Remy (Ratatouille), che sogna di diventare chef; Joe (del nuovo Disney*Pixar Soul), che ha un’anima jazz; o, ancora, il giovane Russel di UP!, che desidera esplorare il mondo.

Insieme. Gli animali fanno squadra di Joanna Rzezak Ed. Lapis Famiglie non solo di umani. Anche gli animali in qualche modo costruiscono gruppi che si sentono famiglia. Branchi, colonie, mandrie, stormi…. Cosa li spinge a stare insieme? E come si organizzano?

Libri per bambini di 6 anni Due gemelle troppo diverse di Kathryn Siebel, Júlia Sardà Ed. Terre di Mezzo Arabella e Henrietta Osgood non hanno niente in comune. Una sorride sempre, ha modi gentili, e tutti la amano. L'altra è taciturna, goffa e quando i compagni giocano sta in disparte. Eppure è impossibile distinguerle al primo sguardo, sono due gemelle identiche unite da un legame molto speciale...

Il grande viaggio delle famiglie straordinarie di Susanna Isern Ed. Nord Sud Una nave da crociera, un furto misterioso e diciassette famiglie. Diciassette storie per scoprire diversi tipi di famiglia. L'ispettrice Croce e sua figlia Alba si sono imbarcate sulla nave da crociera Gabbiano, pronte a godersi delle meritate vacanze. Invece dovranno occuparsi della scomparsa di un meraviglioso smeraldo.

Libri per bambini di 8 anni La casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder Chi non ha mai visto una puntata de La casa nella prateria? La famiglia Ingalls è senza dubbio una delle più amate della tv. La vita nella prateria è difficile e talvolta persino pericolosa, ma papà, mamma, Mary, Laura e la piccola Carrie sono felici di realizzare il sogno di una nuova vita.