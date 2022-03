Fiera del libro per ragazzi di Bologna 2022, 16 libri da non perdere

Bologna Children's book Fair è finalmente alle porte. Dal 21 al 24 marzo, in presenza, ritroveremo le più importanti case editrici e le nuove proposte di libri per bambini e ragazzi. Ecco alcune anticipazioni.

Libro gioco che attraverso una storia di fantasia racconta ai bambini come funziona un vaccino e che cos'è l'immunità solidale.

Cosa c'è di meglio da fare alla festa del papà se non 1000, anzi 10.000 attività insieme? Ecco un diario per ricordarle tutte.

Con te, papà. Un libro da scrivere insieme oggi e da conservare per sempre

Lezione numero 1 a cosa servono i soldi? Lezione numero 2 perché risparmiare fantastico puntodi domanda lezione numero 3 come usa i miei risparmi per realizzare sogni e desideri? Un intero libro che realizza i tuoi sogni grazie alla magia del risparmio.

Che fatica essere regina disse l'ape Rolly. Ma essere regina non è solo faticoso

Rolli & co. vol.2 Che fine ha fatto la regina?

La vita di una bambina vikinga non è poi così divertente: devi portare trecce a forma di pagnotta, indossare abiti scomodissimi e mangiare pesce secco dalla mattina alla sera.

Un gruppo di ragazze a un'eccezionale potere: si possono trasformare in Draghi. Succede nella foresta magica dove le ragazze si esercitano a sputare fiamme coloratissime

battaglie epiche, gesta gloriose, uomini eroici. L'Iliade è un poema imprescindibile, un caposaldo della letteratura occidentale. Eccone una versione per i più piccoli

C'è una foresta che trasforma i ragazzini in omini ingrigiti e apatici. Bisogna indagare

Libri per bambini di 11 anni

Un cappello pieno di stelle

di Terry Pratchett

Editore:Salani

Una divertente storia che racconta la vita di una strega che non è capace di stare all'interno del proprio corpo perché ? Solo per vedere come le sta il cappello