Libri per bambini, le novità della settimana da 0 a 11 anni

E' sempre il momento per una piacevole lettura. I primi mesi dell'anno sono ricchissimi di nuove uscite, avventura, fantasy, fiabe e, da questa settimana, anche riviste per ragazzi. Buona lettura!

Libri per bambini da 0-2 anni

Caterina di Chloé Alméras Lapis, 2023 I primi passi di una giraffa nel mondo, tra colori, forme, opposti... e cose che non sono quello che sembrano. Lo stupore di Caterina è lo stesso di tutti i bambini di fronte alle meraviglie della natura: il blu del cielo, il verde di un prato, i cerchi nell'acqua, i fiocchi di neve, un albero, le bollicine nel mare d'estate. Le illustrazioni facilitano i bambini nel riconoscere elementi uguali e opposti: sopra/sotto, lontano/vicino, inverno/estate, notte/giorno... Di rima in rima, di scoperta in scoperta, Caterina esplora il mondo.

Libri per bambini da 3 anni Mamme & cuccioli di Éric Battut Edizioni Clichy, 2023 «Eccomi qui, sono appena nato, faccio le coccole con la mamma, viaggio, mangio, gioco, ho paura...». Attraverso una meravigliosa galleria di ritratti di animali, Éric Battut ci mostra i diversi momenti della vita di un bambino. Un testo brevissimo e una struttura semplice rendono questo libro accessibile anche ai più piccoli che facilmente si immedesimeranno nelle scene rappresentate. Le illustrazioni ad acrilico di Battut sono dei veri e propri quadri colmi di poesia. Un piccolo scrigno di tenerezza, una lettura per tutta la famiglia, perfetta per condividere un momento di dolcezza con i propri cuccioli.

Libri per bambini da 4 anni Non aprire questo libro... o peggio per te! di Andy Lee Gribaudo, 2023 Ma davvero non hai proprio niente di meglio da fare? Ti abbiamo avvertito, pregato, minacciato... Ma se insisti a voler aprire questo libro, dovremo prendere seri provvedimenti. E allora... peggio per te! Un libro interattivo da leggere insieme ad alta voce: ogni pagina vi farà scompisciare dalle risate... ma è meglio se non la girate!

Libri per bambini da 8 anni I Promessi Sposi di Sara Marconi Lapis, 2023 1873-2023: A 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, Lapis omaggia il suo capolavoro senza tempo. Un caposaldo della letteratura italiana in una riscrittura fedele e appassionata che lo avvicina ai ragazzi di oggi, perfetta anche per gli insegnanti che vogliono far scoprire Manzoni ai loro studenti. Per raccontare la sua storia Manzoni scelse la forma del romanzo, capace di parlare al maggior numero possibile di lettori. Sara Marconi raccoglie la sfida in chiave contemporanea. Il primo e più famoso romanzo italiano riscoperto in tutta la sua potenza: una lunga, appassionante avventura piena di colpi di scena, fughe, incontri. Una galleria di personaggi indimenticabili, ritratti da Desideria Guicciardini. Seguendo Renzo e Lucia, i lettori incontreranno la meschinità di Don Abbondio, la terribile virtù dell'Innominato, lo spaventoso destino della monaca di Monza; Don Rodrigo, il convento, la peste, il lazzaretto, l'amore fedele e l'odio implacabile.

Libri per bambini da 10 anni 30 giorni per capire l'autismo di Mélanie Babe, Marine Baroukh, Charline Dunan Uovonero, 2021 Un libro che ti sfida ad agire. 30 Challenge, curiosità e attività immersive da giocare singolarmente o in gruppo per capire come, grazie all'empatia e alla consapevolezza, è possibile superare le difficoltà. Trenta giorni per calarsi nei panni di una persona autistica e per misurarsi con alcuni degli ostacoli e delle sfide che affronta quotidianamente, ma anche per capirne i punti di forza e le peculiarità. Una challenge al giorno, corredata da domande per riflettere, spunti per la condivisione social dell'esperienza, testi divulgativi divertenti e illustrazioni pop e colorate. Un mese per divertirsi, riflettere e sviluppare una nuova consapevolezza. Pronti per la sfida?

Libri per ragazzi da 11 anni Penso, parlo, posto. Breve guida alla comunicazione non ostile di Carlotta Cubeddu Il Castoro, 2019 Questo libro non è un manuale su come si usa Internet. Ma un percorso per rivoluzionare il tuo modo di comunicare, in rete come nella vita offline. Vuoi cambiare il mondo, una parola alla volta? Cosa c'è di male se su Internet uso una identità falsa? Se online viene detta una bugia su una mia amica, cosa devo fare? Come riconosco una fake news? Fake news, hater e cyberbullismo sono termini ormai entrati nel vocabolario comune. Soprattutto in quello dei ragazzi, che sono molto spesso le prime vittime dell'uso improprio dei mezzi virtuali. Partendo dal «Manifesto della comunicazione non ostile» dell'associazione Parole O_Stili, questo libro tratta tutti i nodi della comunicazione online e offline. Attraverso schemi, domande, spunti ed esempi su come affrontare le situazioni più frequenti, questo libro vuole porsi come testo di riferimento per i ragazzi, ma anche per genitori e educatori.