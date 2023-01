Libri per bambini: 10 novità da 0 a 12 anni

Tante novità a gennaio, libri di avventura, fantasy, gialli e tante dolci storie per i più piccoli. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini da 0-2 anni Max il coraggioso di Ed Vere Lapis, 2022 Max è un delizioso gattino, tutto dolcezza e tenerezza. In realtà Max è impavido. Max è coraggioso. Max è un intrepido cacciatore di topi! Una piccola odissea fatta di equivoci, incontri inaspettati, disavventure e risultati esilaranti. Un'ironica e ben riuscita metafora sulle aspirazioni dei piccoli nella loro ansia di crescita.

Libri per bambini da 3 anni Micio gatto. Al calduccio di Anne Herbauts Emme Edizioni, 2022 Un album poetico e delicato scritto per immergersi in mondi lontani e favolosi e per assaporare il piacere dell'amicizia, della scoperta e dell’immaginazione, soprattutto quando non si può uscire di casa.

Libri per bambini da 4 anni Ella sulle onde di Britta Teckentrup Terre di Mezzo, 2022 La piccola Ella deve attraversare un mare buio e tempestoso. Teme di non farcela, ma alcuni amici davvero speciali l'aiuteranno a scoprire che dentro di lei si nascondono un coraggio e una forza inimmaginabili.

Cinque minuti di Sara Piazza Il Castoro, 2022 Pia è nel giardino dei nonni e sta aspettando la mamma per tornare a casa. Quanto manca? Cinque minuti, risponde sempre la mamma. Sì, ma quanto durano cinque minuti? Quando sei una bambina, possono sembrare eterni, soprattutto se devi aspettare.

Libri per bambini da 6 anni Le fiabe magiche di John Yeoman Il Castoro, 2022 Principi e principesse, streghe, troll crudeli, uomini trasformati in asini, panni miracolosi, incantesimi benevoli e magie maligne, rane che si tramutano in splendide fanciulle e cinture che conferiscono un’incredibile forza.

Libri per bambini da 7 anni Vita di un albero raccontata da sé medesimo. L'ecologia spiegata ai bambini e alle bambine di Luca Sciortino Erickson, 2022 Passano gli anni e Gina Fronzuta, una simpatica, attenta, curiosa e loquace quercia, cresce incrementando gli anelli del suo tronco, sempre più forte e robusto. Un ecosistema che suona la stessa musica polifonica, in cui ogni piccolo elemento, anche un insetto, una goccia di rugiada, un microrganismo nelle radici di un albero, ha un senso.

Libri per bambini da 9 anni Superman di Smallville di Art Baltazar, Franco Aureliani Il Castoro, 2022 A Smallville le persone adorano il misterioso Superman che tira sempre tutti fuori dai guai. Ma nessuno sa che Superman è... l'undicenne Clark Kent! Clark può volare, ha la vista a raggi X, il super soffio e il super udito. Ma ha anche problemi "super": i suoi genitori vogliono tenere nascosta la sua identità, mentre lui vorrebbe urlarlo al mondo intero!

Libri per bambini da 10 anni La tua stella polare. Esercizi di mindfulness per risplendere di Elisa Castiglioni Il Castoro, 2022 Forse ti succede di non riuscire ad affrontare sempre con serenità la tue giornate: a volte l’ansia ti chiude il respiro, oppure le emozioni ti travolgono e non sai come gestirle. Questo libro è per te. La mindfulness può essere una grande risorsa, una stella polare che ti aiuta a orientarti:

Libri per bambini da 11 anni Cosa ho sotto i piedi? Le 15 domande di Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia, Maria Luce Frezzotti Il Castoro, 2022 Il decimo volume di Le 15 domande, l'enciclopedia per i ragazzi di oggi. Dall'Antropocene agli innumerevoli usi del petrolio, dall'estrazione delle materie prime alle origini dei terremoti, i ragazzi scopriranno perché la geologia è qualcosa che li riguarda molto più da vicino di quanto abbiano mai immaginato.