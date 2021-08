Giochi con me? 12 libri per bambini da 2 a 11 anni per finire l'estate

Ultimo scorcio d'estate, occasione buona per leggere ancora un libro prima dell'inizio della scuola. Per la prima volta in questa rubrica anche un libro dedicato ai genitori. Buona lettura!

Cosa dire e cosa non dire ai nostri bambini in tutte le situazioni della vita quotidiana. Inauguriamo questa settiman l'incursione di libri per genitori (ma sempre dedicati ai figli) in questa rubrica dedicata ai bambini. Un piccolo manuale per cercare di farsi rispettare, per risolvere piccoli conflitti e per rilassarsi con i prorpi bambini (Le parole giuste Ed. Salani).

Ci sono cuccioli che si infilano nel lettone.... ma poi non ci si sta tutti (Chi dorme nel lettone? Ed. Terre di Mezzo). Ooko cerca un amico, ma anche tanti amici, molti amici, sempre più amici (Un amico per Ooko Ed. Terre di Mezzo).

Nel bel mezzo della foresta c'è un regina kattiva, ma che magari proprio cattiva non è, o forse vorrebbe smettere di esserlo (La regina Kattiva Ed. Clichy).

Ma cos'è la scuola? È un luogo pieno di parole e idee, dove bambine e bambini di tutti i tipi si scambiano i pensieri, le penne, la merenda, e qualche volta gli abbracci. (Cos'è la scuola? Ed. Terre di Mezzo).

Cosa ci fanno milioni di ostriche in cima a una montagna? Come hanno fatto ad arrivare fin lassù? La Terra ha molti segreti da raccontare e questo albo ci guida alla scoperta di misteri incredibili, custoditi nelle profondità del nostro pianeta da milioni di anni. (Un milione di ostriche in cima alla montagna Ed. Camelozampa).

Curiosità e frasi, e la vita in pillole di centinaia di campioni, tutto in ordine rigorosamente cronologico. E tutto rigorosamente legato al mondo del calcio (Guida tascabile per i maniaci del calcio Ed. Clichy).