La gentilezza nei libri per bambini da 3 a 12 anni

Ancora poche ore e sarà la Giornata della Gentilezza. Dobbiamo scrivere su un cartellone tutte le azioni gentili che riusciamo a fare, e poi ricordarcele ogni giorno. Se vi servono spunti ecco alcuni libri con suggerimenti di ogni tipo. Ma la rubrica questa settimana ha anche un sacco di altri suggerimenti: amore, avventura, Natale, popoli antichi, fratellini in arrivo, fate e cagnolini sorprendenti. Buona lettura!

Essere gentili, non è solo un modo esteriore di agire, è anche un valore morale, sinonimo di "nobiltà d'animo". Si può essere gentili da bambini, da adulti e da anziani. Non ci sono limiti, prerogative, preconcetti. Essere gentile significa, predisposrsi in modo positivo agli altri. (Gentilezza, ed. La Coccinella).

Dodici Principesse, più quelle di Elsa e Anna di Frozen. 14 storie di principesse che mirano a ispirare nelle bambine atti di gentilezza e coraggio. (Storie di coraggio e gentilezza, Ed. Disney).

La gentilezza è contagiosa? Sì. Mentre affigge volantini per ritrovare il suo cane smarrito, una ragazza regala una mela a un artista di strada. Alla scena assiste un bimbo che, a sua volta, sente nascere la voglia di fare un piccolo gesto simile: ricompra il palloncino a una bimba che l'ha appena perduto. E così la gentilezza si propaga nel quartiere... (Via della gentilezza, Ed. Terre di Mezzo).

Essere gentili è molto importante ma non è sempre facile. Il segreto? Cercare sempre di mettersi nei panni degli altri, per trasformare il mondo in un posto migliore.(Sono (quasi) sempre gentile, Ed. Usborne).

Essere gentili con il prossimo, ma anche con il nostro pianeta. Anche questa è una forma di gentilezza, oltretutto molto preziosa (Come posso essere gentile?, Ed. Usborne)