Festa delle donne e libri per bambini, 10 proposte da 4 a 12 anni

Puntata dedicata alle donne! In vista della Festa delle donne il prossimo 8 marzo, abbiamo voluto scegliere dieci libri che raccontano storie di donne del passato, della politica, della scienza, dell'arte. Ma anche donne contemporanee che hanno saputo inseguire e realizzare i propri sogni. E poi tornano i laboratori per i più piccoli al Circolo lettori di Torino. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 4 anni Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse di Monica Colli, Rossana Colli, Irene Bedino Editore:Lapis Una principessa si comporta come una draghetta. In un palazzo poco distante, vive una draghetta che si dà la cipria e si spruzza il profumo. Basterà cambiarsi i ruoli per essere davvero felici?

Libri per bambini di 5 anni approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti Una principessa indipendente di Babette Cole Editore:Mondadori La principessa Strafurbetta proprio non ne vuole sapere di sposarsi. I principi non si rassegnano e fanno a gara per chiedere la sua mano. Strafurbetta però non è disposta a rinunciare alla propria indipendenza.

Libri per bambini di 7 anni Storia delle donne. Per uno sguardo nuovo e inclusivo sul mondo di oggi di Carolina Capria, Mariella Martucci Editore:Salani 3 milioni di anni fa, i primi uomini erano in grado di costruire utensili di pietra con cui cacciare. 2 milioni di anni fa, gli uomini camminavano ormai in posizione completamente eretta e avevano scoperto il fuoco. 1 milione di anni fa, gli uomini si organizzavano in piccoli gruppi e realizzavano indumenti da... Sì, ok, ma le donne? Dov'erano intanto le donne?

Libri per bambini di 8 anni La felicità è appesa ai sogni di Luisa Mattia Editore:Lapis Dieci storie di integrazione, esclusione, lotta per trovare la propria strada, la propria identità, il proprio posto in un paese nel quale si è nate oppure si è arrivate, ma del quale non sempre è facile sentirsi parte ed è spesso difficile sentirsi cittadine.

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordinarie di E. Favilli (a cura di) Editore:Mondadori Elena Favilli dedica questo libro a 100 donne italiane straordinarie. Un volume, dedicato a chi ha lasciato il segno nella storia del nostro Paese.

Libri per bambini di 9 anni Wangari la madre degli alberi di Fulvia Degl'Innocenti Editore:Coccole Books In Swahili la chiamano Mama Miti, che vuol dire la madre degli alberi. Wangari Maathai, nasce in un piccolo villaggio del Kenya e a otto anni non è ancora andata a scuola, ma è affascinata dalla natura, da tutto quello che nasce e cresce grazie alla terra. Studia e ottiene un dottorato in biologia, si impegna in politica, affronta con passione battaglie ecologiche, per le quali finisce più di una volta in carcere. È la prima donna africana a ricevere il premio Nobel per la pace, nel 2004.

Donne di scienza. 50 donne che hanno cambiato il mondo di Rachel Ignotofsky Editore:Nord-Sud "Donne di Scienza" è un libro istruttivo, con illustrazioni, che mette in evidenza il contributo di 50 donne brillanti nei campi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, dall'antichità ai giorni nostri.

Libri per bambini di 10 anni L' Accademia per Creature Magiche di Ophelia Bloom di Elisa Binda, Mattia Perego Editore:Mondadori Tea è una strega ed è dislessica. Una bella sfortuna, visto che per lanciare gli incantesimi deve leggere complicate formule magiche! Dopo l'ennesimo disastro causato in classe, Tea viene espulsa e, con suo grande disappunto, i genitori la mandano nell'unica scuola disposta ad accoglierla: l'Accademia per Creature Magiche di Ophelia Bloom, conosciuta anche come "l'accademia per creature difettose”. Cosa succederà?

Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza di Gabriella Greison Editore:Salani “Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza” nasce dall’emozione che Gabriella Greison ha provato mentre ascoltava i racconti di persone straordinarie che hanno fatto della scienza la loro vita. Questo romanzo ha come protagoniste delle bambine che hanno espresso desideri e che hanno fatto dei loro sogni la realtà.

Libri per bambini di 11 anni Quel che c'è sotto il cielo. Poesie del mondo che è in me di C. Carminati (a cura di) Editore:Mondadori La poesia può prendere molte forme. Come l'acqua, può farsi onda e corrente, lacrima e rugiada, pozza e pioggia. Può portarci in aria, ed essere vento, compagno del volo degli uccelli o scatenato inseguitore di foglie, ma anche soffio, alito, respiro.