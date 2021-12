Capodanno, 10 libri per bimbi da 3 a 10 anni

Capodanno è l'occasione giusta per regalare un libro a un bambino. Un segno che vale l'auspicio di un anno intero. Lasciarsi accompagnare da una fiaba, una storia, una novella ogni giorno. Buona lettura!

Libri per bambini di 4 anni

Possiamo davvero aiutare gli orsi polari?

di Katie Daynes

Editore:Usborne Publishing

Che cosa possono fare davvero i bambini per aiutare gli animali a rischio estinzione? Ecco un libro che spiega in modo semplice le regole base del rispetto per l'ambiente.