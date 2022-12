Bambini e regali per Natale, 23 libri e giochi da 3 a 12 anni

Ancora incerti sui doni da chiedere a Babbo Natale? Vi aiutiamo noi. Ecco qui 23 idee di libri e giochi per un regalo che non vi deluderà. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni La barca delle stelle di Elena Levi Edizioni Clichy, 2022 Finita la scuola Tommy, Annika, Axel e Ingrid possono tornare al «loro» lago, nascosto in mezzo al bosco, immerso nel maestoso Nord, dove trascorrere le giornate fra giochi e passeggiate. Ma all'improvviso vedono affiorare qualcosa dall'acqua... una vecchia barca abbandonata! Inizia una grande avventura.

La posta di Babbo Natale di Emma Yarlett Sassi, 2021 Babbo Natale ha bisogno di un aiuto immediato: ha ricevuto una letterina da parte di una bambina di nome Amy, ma non riesce a capire che cosa desidera per Natale! Riuscirà a trovare il regalo perfetto in tempo, prima di partire per il suo lungo viaggio nella magica notte di Natale?

Play-Doh Kitchen Creations - La Caffettiera Super Colorata Questo set per giocare al bar permette a bambini e bambine di immaginare creative bevande Play-Doh a modo loro. Fai in modo che la macchinetta per il caffè giocattolo riempia le tazze con la colorata pasta modellabile Play-Doh, poi falle ruotare e scivolare fino all'area delle decorazioni e aggiungi la finta panna montata. Crea tanti colorati prodotti da forno Play-Doh con gli stampi per biscotti, cupcake e ciambelle ed esponili sul bancone trasparente. Che stiano preparando caffè, tè, frappè o finti frullati Play-Doh, giocando a fare il barista il divertimento per bambini e bambine è assicurato.

Libri per bambini di 4 anni Il Natale di Coniglietto di Enid Blyton Mondadori, 2022 Il Natale si avvicina e presto i giocattoli del negozio avranno una nuova casa. Il piccolo Coniglietto, però, è preoccupato e non vorrebbe separarsi dal suo migliore amico, il marinaio con la carica a molla. Quando Coniglietto viene scelto come regalo, spera di finire tra le mani di un bambino gentile, ma il suo nuovo proprietario non sembra molto interessato a lui...

Il Natale del porto di Mathilde Tourbillon Edizioni Clichy, 2022 Il capitano Drake è un vecchio lupo di mare un po' burbero, e sempre un po' arrabbiato. Ormai non ha più il suo equipaggio, compagno di mille avventure, e vive da solo nella sua grande barca in compagnia dello scoiattolo Scricciolo. Ma un giorno il suo destino solitario si incrocia con quello di Mathilde, sette anni e mille lentiggini.

Il dono di Alberto Benevelli Arka, 2022 Vigilia di Natale e Babbo Natale parte per il suo lungo viaggio. Babbo Natale controlla gli indirizzi e, quando i bambini dormono profondamente, entra nelle loro case. Con passo leggero, porta i regali sotto gli alberi illuminati. Le lettere sono tante e tante sono le case, ma Babbo Natale non si dimentica di nessuno.

Libri per bambini di 5 anni Rosso di cielo di Chiara Carminati Lapis, 2022 Se la meraviglia avesse un colore, quale sarebbe? Il rosso del cielo al tramonto, il giallo del vento d'autunno, il blu dei monti lontani? O magari un altro, che ancora non ha nome?

Ugo e Poppy, così diversi così amici di Matthew Cordell Terre di Mezzo, 2022 Ugo adora fare provviste. Poppy no. Ugo è bravo a pianificare. Poppy no. Ugo è pronto per l'inverno. Poppy no! Dopo aver passato l'estate a scorrazzare in giro, ora Poppy si ritrova con la dispensa vuota!

Ali di lana di Cristiana Soriano Sassi, 2021 Dodo è una fata nata senza ali, ma questo non le impedirà certo di spiccare il volo. Perché, come dice la nonna, basta il coraggio, un buon amico e delle braccia forti per arrivare in alto. Una storia dedicata alla meraviglia di un'amicizia che supera tutte le differenze.

Il giardiniere dei sogni di Claudio Gobbetti Sassi, 2019 Un inno ai libri e alla lettura. Un omaggio alle prime pagine sfogliate della nostra vita e alle tante avventure scritte per aprire le porte della fantasia.

Libri per bambini di 6 anni Schiaccianoci e il Re dei topi di Ernst T. A. Hoffmann Rizzoli, 2022 La notte di Natale può succedere di tutto. Persino che un omino di legno prenda vita e si batta contro un esercito di topi e il loro malvagio re a sette teste. È l'avventura indimenticabile della piccola Marie Stahlbaum e del suo Schiaccianoci.

Morris di Bart Moeyaert Sinnos, 2022 Morris infatti è un ragazzino che vive con sua nonna e che deve sempre andare a riprendere il suo cane Houdini sulla montagna. Ma sulla montagna c'è anche il brigante Randy Pek e una tempesta di neve è in arrivo...

Libri per bambini di 7 anni Racconti di ragazze coraggiose dai miti greci. Storie di ragazze coraggiose di Rosie Dickins Usborne, 2022 Penelope, costretta a fare ricorso alla sua astuzia per sopravvivere, Demetra, pronta a tutto per ritrovare sua figlia, e la potente maga Circe sono solo alcune delle protagoniste dei miti greci inclusi in questa raccolta, reinterpretati per ispirare e incoraggiare nuove generazioni di lettori.

Il coniglietto di velluto. O come i giocattoli diventano veri di Margery Williams Emme Edizioni, 2022 Il piccolo Coniglietto di velluto vorrebbe tanto diventare vero. Ma che cosa vuol dire essere veri? Come dice il Cavallino di cuoio, suo saggio amico, diventare veri non dipende da come si è fatti, ma dall'amore che si riceve. Così, grazie all'amore di un bambino e alla magia di una fatina, il sogno del Coniglietto si realizzerà.

Libri per bambini di 8 anni Che pasticcio, Mr. Alce! di Andreas Steinhöfel Terre di Mezzo, 2022 Il piccolo Bertil a Babbo Natale non ci crede proprio. Una sera, però, un alce parlante precipita nel suo soggiorno: dice di essere il collaudatore della slitta del "capo", ha preso male una curva sopra l'Irlanda e, cadendo, si è ferito una zampa. Così al bimbo inizia a venire qualche dubbio. Un giorno uno strano vecchietto con la barba bianca si presenta alla porta reclamando Mr. Alce..

La cura di Franco Battiato Einaudi Ragazzi, 2022 Dal capolavoro di Franco Battiato un album illustrato ricco di poesia, colore e passione. Una meravigliosa canzone ricca di passione e sentimento, di suggestioni filosofiche e oniriche, una delle opere più note del grandissimo Franco Battiato.

Monopoly in viaggio per il mondo Il gioco da tavolo Monopoly In Viaggio per il Mondo è una variante del classico Monopoly che permette ai giocatori di scoprire e visitare tante destinazioni di viaggio. Per vincere, i giocatori acquistano destinazioni, completano gli obiettivi di viaggio e timbrano il tabellone cancellabile con le loro pedine a timbro.

Libri per bambini di 9 anni Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari Einaudi Ragazzi, 2022 Un libro dedicato "ai bambini di oggi, astronauti di domani" che tratta con leggerezza e umorismo temi importanti come quelli della pace e della scienza al servizio dell'umanità.

Nuvole a dondolo di Luigi Dal Cin Einaudi Ragazzi, 2022 Una pecora a dondolo, fabbricata per errore al posto di un classico cavallo e scartata da tutti i giocattolai della città, farà invece la gioia dei più piccoli e cambierà la vita di chi l'ha costruita.

Libri per bambini di 10 anni Social media. Manuale di sopravvivenza di Holly Bathie Usborne, 2022 Ormai è impossibile tenere i bambini lontani dai social media, eppure non tutti sanno come utilizzarli in maniera sana e sicura. Grazie a questa guida, i più piccoli (e non solo) scopriranno tutto su privacy, messaggi diretti e influencer, imparando a proteggersi da bulli, immagini ritoccate e fake news.

Ritorno a casa di Guido Sgardoli Einaudi Ragazzi, 2022 Giulio Bandini conta i giorni che mancano a Natale. La lettera che ha scritto dal fronte alla famiglia nella speranza di dar loro conforto durante la sua assenza non ha avuto l'effetto sperato. Giulio decide allora di fare ritorno a casa per regalare un sorriso a suo figlio Michele e a sua moglie Lina, colmando il vuoto lasciato dalla sua lontananza almeno nel giorno di Natale.

Nintendo Pokémon Scarlatto Nintendo Switch Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i nuovi capitoli della serie Pokémon, sbarcheranno su Nintendo Switch alla fine di quest'anno. Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Potrai osservare i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Potrai rivivere l'essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un'avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età.