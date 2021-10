L'autunno e il bosco, 14 libri per bambini da 2 a 9 anni

Le foglie rosse e gialle, gli alberi quasi spogli, le prime nebbie, il profumo dlele castagne.... Insomma, l'autunno e il bosco, un binomio per vivere mille avventure fantastiche. Buona lettura!

Chi c'è nascosto nel bosco? Forse uno scoiattolo, un leprotto o un uccellino? Anche i più piccoli possono scoprire la magia di una stagione dalle mille sfumature e i tanti animaletti che popolano il bosco (Scopri chi c'è nel bosco). Le avventure tra le foglie e i rami secchi non finiscono mai, perchè questi luoghi sono fonte di ispirazione per racconti magici e misteriosi... (Avventure nei boschi).

C'è una storia che inizia con un semino cattivo. Mooolto cattivo. Ma quetso seme un giorno decide di non essere più cattivo e la storia fiisce che... (Semino cattivo).

L'aria si fa più fresca, sta arrivando l'autunno: è tempo di andare in letargo per Riccio, ma così si perderà il colore dorato delle foglie, i funghi e le castagne! Per fortuna ci sono i suoi amici ad aiutarlo (Autunno Riccio).

Del resto il sole sta per tramontare, la sera scende sul bosco: tutti gli animali tornano nelle prorpie tane. Una dolce ninnananna per bimbi e cuccioli (Buonanotte bosco).

Scoiattolo è preoccupato! Si è accorto che dalla chioma del suo albero mancano alcune foglie. Scomparse! Chi le avrà rubate? Un ladro di foglie? O è solo la stagione che cambia? (Il ladro di foglie).

Tra gli alberi del bosco, ci sono anche tanti supereroi! Capaci di scovare tra le foglie e nei buchi delle quercie gli indizi per risolvere ogni mistero (I supereroi del bosco. E il fantasma mangiafoglie).

Una gita in bici nel bosco si trasforma in un'avventura che sembra un sogno... (Ciri e Cirirì e le magie del sottosuolo).

Infine tre gufetti alla ricerca della mamma. Paura e solidarietà tra fratelli e coetanei, ma anche piccoli atti di coraggio che eprmettono di crescere (I tre piccoli gufi).