28 libri per bimbi da 3 a 14 anni per sognare e divertirsi

Festa dei nonni! Ogni bambino dedicherà un pensiero, un bacio o una carezza al proprio nonno. Ma potrebbe anche leggere con lui un bel libro. Ecco 28 proposte da non perdere! Buona lettura.

Hanno una pazienza inesauribile e la dispensa sempre piena. Per i loro nipoti farebbero qualunque cosa. Ma non vanno sfidate, anche per una nonna quando è troppo è troppo. (Il club delle nonne di Annalisa Strada Ed. Battello a Vapore).

La festa dei nonni è la festa più dolce per ogni bambino. Una festa di coccole, dolci dati di nascosto, complicità ai giardinetti e davanti alla tv. Nonni migliori alleati dei più piccoli, compagni di avventure nel doposcuola. Anche quando quel doposcuola è diviso in mille attività diverse, tanti posti diversi della città. (Leggi la puntata dedicata ai libri per i nonni)

Viola è una bambina che si è fatta conquistare da una nota. Con i compagni di giochi e di nonna margherita, scoprirà la musica e non la lascerà mai più. (Viola può fare musica di Alessandra Micalizzi ed. Homeless Book).

Quale bambino non vorrenne diventare un vero vichingo? Vitus e i suoi amici non hanno dubbi e partono alla ricerca dell’uovo mostruoso! (Cacciao all’uovo gigante di Vito Bellavita ed. Fabbri editori).

Vivere intrappolati in un mondo virtuale. Kendal riceve l’invito di un misterioso multimilionario, Il Dottor Agon, per testare una nuova versione di Minecraft prima che venga rilasciata sul mercato. Ma non è solo. Sull’isola troverà avversari pronti a tutti per batterlo (Intrappolato nel mondo virtuale di Kendal Ed. Mondadori).

Il bosco invece è un posto mooolto più tranquillo, almeno in apparenza… Ciri e Ciriricercano qua e là delizie e scoprono invece posti misteriosi e affascinanti (Cici e Ciriri di Kaya Doi Ed. Terre di Mezzo).

Tempesta è il migliore amico peloso che si possa immaginare. Cino lo sa, ma non è sempre facile essere bambino, soprattutto se si ha una gara di judo da vincere e una ragazza da far innamorare. (Cino e Tempesta di Antonio Ferrara Ed. Il Castoro).

Quanto è strano il corpo umano? Ma quanto è lungo il viaggio per scoprire come siamo fatti? Eccovi due libri, che in modo divertente vi sveleranno i segreti di una macchina perfetta. (Mamma mia l’anatomia, di Adam Kay Ed. Salani Editore – Il grande libro del corpo umano di Robert Winston Ed. Nord-sud).