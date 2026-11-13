Al Luxury Camp at Union Lido l'ospitalità open air incontra l'eccellenza alberghiera, tra suite indipendenti, concierge dedicato e collegamenti diretti con Venezia, pensati per famiglie e viaggiatori internazionali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'idea di vacanza esclusiva sta vivendo una profonda evoluzione. Se in passato il lusso era prerogativa di hotel storici e resort sul mare, oggi i confini dell'alta ospitalità si estendono verso il contatto diretto con la natura. Immergersi nel verde a pochi passi dalla spiaggia, senza rinunciare a comfort e servizi su misura, è la sfida vinta da una nuova generazione di imprenditori turistici capaci di coniugare libertà all'aria aperta ed eccellenza alberghiera.

Il progetto Luxury Camp at Union Lido Un caso rappresentativo si trova a Cavallino-Treporti, lungo il litorale veneto, sulla fascia di terra che separa il mare Adriatico dalla laguna di Venezia. Qui, nel 2018, Mattia Ferro ha avviato il Luxury Camp at Union Lido, un progetto che applica l'organizzazione e gli standard di un hotel di lusso a un contesto dedicato alle vacanze all'aperto. L'intento è superare la netta distinzione tra campeggio e albergo, consentendo di vivere a contatto con l'ambiente naturale mantenendo un livello di servizio elevato.

Dall'idea di glamping alla suite di design Questa formula rientra nella definizione di glamping, termine che nasce dall'unione delle parole inglesi glamour e camping. Nella sua declinazione di fascia alta, il glamping si discosta nettamente dal campeggio tradizionale: non ci sono attrezzature da montare né spazi da gestire in autonomia, ma sistemazioni già arredate, climatizzate e progettate per garantire un soggiorno confortevole. Al Luxury Camp at Union Lido sono presenti venti suite realizzate tramite case mobili di design italiano. Tra queste ci sono le Mirror Suites, caratterizzate da una superficie interna di 34 metri quadrati a cui si aggiunge una veranda. Gli ambienti sono coibentati, dotati di aria condizionata e zanzariere, con soluzioni pensate per garantire il massimo benessere anche nei mesi più caldi.

Servizi dedicati La distinzione rispetto a una comune sistemazione open air si rileva soprattutto nell'offerta dei servizi. Gli ospiti hanno a disposizione un concierge dedicato, il servizio in camera, un tratto di spiaggia privata attrezzata e mezzi elettrici per gli spostamenti interni. L'impostazione del complesso punta a garantire privacy e tranquillità, ricalcando l'organizzazione delle strutture alberghiere di fascia alta. Si tratta di una proposta rivolta al segmento alto del mercato, con tariffe che possono superare i mille euro a notte e un pubblico internazionale composto da imprenditori, professionisti dell'hotellerie e personalità dello sport, dello spettacolo e della musica.

Una vacanza pensata anche per le famiglie Un aspetto rilevante di questo modello riguarda la sua capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie. Chi viaggia con bambini cerca spesso un equilibrio tra relax al mare, attività all'aperto e autonomia, senza dover rinunciare a un buon livello di servizio. In quest'ottica, una suite indipendente offre alcuni vantaggi rispetto alla tradizionale camera d'albergo: spazi più ampi, una veranda e un accesso diretto all'esterno. Al Luxury Camp sono state previste un'area pedonale riservata ai più piccoli e sistemazioni adatte ai nuclei familiari più numerosi. La struttura può contare anche sulle dotazioni di Union Lido, uno dei principali villaggi turistici del litorale veneto. Il complesso ospita due parchi acquatici che, insieme, superano i 15mila metri quadrati: Aqua Park Laguna, con circa 10mila metri quadrati di sabbia bianca e scivoli che raggiungono i dieci metri di altezza, e Speedy Island, collocato a breve distanza dalla spiaggia. L'accesso ai parchi è compreso nel soggiorno degli ospiti del villaggio.

Tra litorale e laguna Anche la collocazione geografica gioca un ruolo centrale nell'offerta. Cavallino-Treporti permette infatti di affiancare al soggiorno balneare la visita a Venezia e alle isole della laguna. Burano e Torcello, così come il centro storico veneziano, sono raggiungibili via acqua, integrando gli spostamenti nell'itinerario turistico. Tramite il servizio concierge è possibile organizzare trasferimenti privati in taxi o in barca per escursioni personalizzate verso Venezia e altre mete del Veneto, permettendo ad esempio di trascorrere la mattinata in spiaggia e il pomeriggio in piazza San Marco senza dover usare l'auto. Per chi invece arriva con la propria vettura, è previsto un parcheggio esterno gratuito dotato di servizio valet, una soluzione pensata per agevolare la gestione degli spostamenti durante il soggiorno.