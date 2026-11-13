Dacia Maraini compie 90 anni: la vita, i romanzi e le battaglie

Nata il 13 novembre 1936 a Fiesole, la scrittrice è una delle voci più influenti della letteratura italiana. Ha messo al centro dei suoi romanzi le storie delle donne e la denuncia delle disuguaglianze. Ripercorriamo la sua vita e la sua carriera, dagli esordi agli incontri che l'hanno segnata, passando per l'impegno civile che è andato di pari passo con la sua produzione
Dacia Maraini compie 90 anni. Nella sua produzione ha spaziato dalla narrativa, passando per la poesia, il teatro e la saggistica, tenendo sempre al centro la condizione della donna e l'analisi della società contemporanea con le sue storture. Ha costruito nel corso dei decenni, scavando spesso attraverso l’indagine storica, personaggi femminili stratificati e complessi.
I primi anni
Nata a Fiesole il 13 novembre del 1936, Dacia Maraini è figlia dell'orientalista Fosco Maraini che per questioni di ricerca e insegnamento si trasferisce in Giappone a partire dal 1939 portando con sé moglie e figli. Tra il 1943 e il 1946, Maraini viene internata con la famiglia nel campo di concentramento giapponese di Nagoyo insieme ad altri italiani accusati di tradimento: i genitori avevano rifiutato di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò. Il ritorno in Italia la porta prima a Bagheria, in Sicilia, e poi a Roma, dove avvia la sua carriera. A 21 anni fonda insieme ad altri la rivista letteraria "Tempo della letteratura" e inizia a collaborare con periodici come "Nuovi Argomenti" e il "Mondo".
La letteratura e l'impegno civile
Nel 1962 esordisce con il romanzo "La vacanza", in cui è protagonista, sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, una quattodordicenne alla scoperta della sua femminilità e sessualità. Parallelamente coltiva la passione per il teatro, collaborando con diversi gruppi sperimentali e fondando compagnie teatrali insieme ad altri scrittori. Nella seconda parte degli anni Sessanta si dedica proprio alla scrittura di testi teatrali, tra i quali, "Maria Stuarda", "Dialogo di una prostituta con un suo cliente" e "Stravaganza". Nel frattempo si è sposata nel 1959 con il pittore milanese Lucio Pozzi, ma archivia dopo alcuni anni il matrimonio che verrà annullato nel '63. Nel 1962 Alberto Moravia, amico di famiglia, lascia la moglie, la scrittrice Elsa Morante, per lei. Anche dopo la fine delle relazione tra Maraini e Moravia resterà un rapporto di stima. Nel 1963 scrive il romanzo "L'età del malessere" (1963), la storia di Enrica, una ragazza di 17 anni che vive in un quartiere difficile di Roma e che è in cerca della sua identità. "Memorie di una ladra" del 1972 è galeotto dell'amicizia con Pier Paolo Pasolini che lo legge e le chiede poi di collaborare alla sceneggiatura del film "Il fiore delle mille e una notte". Da quel momento diventano particolarmente uniti e condividono diversi viaggi, restando legati fino all’assassinio di Pasolini nel 1975. Nello stesso decennio dà alle stampe "Donna in guerra" (1975).
Approfondimento
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La produzione letteraria di Maraini è caratterizzata da uno stile realistico con al centro soprattutto protagoniste femminili ed è attraversata dal tema della condizione delle donne e della repressione a cui sono sottoposte, dell'analisi dell'infanzia e dell’adolescenza, del mondo degli ultimi. Accanto al percorso letterario, Maraini è stata centrale nella diffusione del femminismo, di cui è stata pioniera in Italia. Nella grande stagione dei referendum e delle battaglie su divorzio e aborto è stata una figura chiave. Senza mai avere affiliazioni politiche, Dacia Maraini ha dedicato tempo, scritti e pensieri alla causa della liberazione delle donne e dei diritti civili partecipando costantemente al dibattito.
"La lunga vita di Marianna Ucrìa"
Gli anni Ottanta sono segnati da "Isolina", in cui riporta alla luce un fatto dimenticato di cronaca nera: l'omicidio di Isolina Canuti, una diciannovenne di Verona, il cui corpo fu ritrovato smembrato nel gennaio 1900 nelle acque del fiume Adige. Nel 1990 "La lunga vita di Marianna Ucrìa", romanzo storico in cui ricostruisce la biografia di una sua antenata vincitore del Premio Campiello e che è da molti considerato il suo capolavoro, apre una fase molto prolifica. Resta l'ambientazione siciliana nel successivo libro "Bagheria" (1993). E' invece un giallo e insieme thriller psicologico "Voci" del 1994, per cui le viene riconosciuto il premio internazionale Flaiano. Continua con il romanzo epistolare "Dolce per sé" (1997) e il volume di racconti "Buio" (1999), con cui ha vinto il premio Strega.
Gli anni Duemila
Nel 2007 ha pubblicato "Il gioco dell'universo", in cui ritraccia il percorso del padre attraverso gli scritti, estratti dai diari e appunti. In "Passi affrettati" affronta la questione della violenza sulle donne partendo dalla vicenda di una bambina cresciuta in un villaggio in Tibet. Allo stesso anno, il 2008, risale anche "Il treno dell'ultima notte", che ruota attorno a una giovane giornalista che negli anni Cinquanta si mette alla ricerca di un amico di infanzia scomparso durante le guerra. Nel 2009 con "La ragazza di via Maqueda" (2009) realizza un ritratto della generazione del secondo dopoguerra tra disillusioni e speranze per il futuro. Negli scritti di viaggio raccolti ne "La seduzione dell'altrove" del 2010 ha modo di racchiudere la sua vita da itinerante che tanto ha girato per il mondo, mentre ne "La grande festa" del 2011 si interroga sulla memoria. Maraini ha anche firmato diversi saggi, raccolte poetiche, opere teatrali, sceneggiature, dimostrando nel corso degli anni la sua versatilità e la capacità di adattarsi a forme diverse di scrittura. Nel 2012 è stata insignita del premio Fondazione Campiello alla carriera.
Tra le sue opere più recenti che tengono insieme i suoi focus per la ricostruzione storica e per l'esplorazione delle figure femminili: la biografia "Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza" (2013); i romanzi "La bambina e il sognatore" (2015) e "Tre donne" (2017). Spicca in particolare il testo autobiografico "Corpo felice. Storie di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va" (2018) in cui racconta la tragica interruzione spontanea di gravidanza che ebbe al settimo mese negli anni Sessanta e si rivolge direttamente al figlio mai nato. Sempre sulla scia della scrittura autobiografica "Caro Pier Paolo" (2022), il suo ritratto intimo di Pasolini, e il testo "Vita mia. Giappone, 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia". Nel 2022 esce in libreria con "In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile", pagine in cui Maraini fa parlare le donne senza nome di ogni Paese in lotta per la dignità. A fine 2025 ha inoltre pubblicato il saggio “Scritture segrete", a cura di Michelangelo La Luna, incentrato sulle figure femminili che utilizzano e hanno ultilizzato la penna come strumento di liberazione. "Agro e dolce. Una vita in parole e immagini" del 2026 è un memoir celebrativo pubblicato per celebrare i suoi 90 anni, attraverso racconti, riflessioni e fotografie del suo archivio personale.