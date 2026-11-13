Dacia Maraini compie 90 anni: la vita, i romanzi e le battaglie

Nata il 13 novembre 1936 a Fiesole, la scrittrice è una delle voci più influenti della letteratura italiana. Ha messo al centro dei suoi romanzi le storie delle donne e la denuncia delle disuguaglianze. Ripercorriamo la sua vita e la sua carriera, dagli esordi agli incontri che l'hanno segnata, passando per l'impegno civile che è andato di pari passo con la sua produzione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dacia Maraini compie 90 anni. Nella sua produzione ha spaziato dalla narrativa, passando per la poesia, il teatro e la saggistica, tenendo sempre al centro la condizione della donna e l'analisi della società contemporanea con le sue storture. Ha costruito nel corso dei decenni, scavando spesso attraverso l’indagine storica, personaggi femminili stratificati e complessi.

I primi anni Nata a Fiesole il 13 novembre del 1936, Dacia Maraini è figlia dell'orientalista Fosco Maraini che per questioni di ricerca e insegnamento si trasferisce in Giappone a partire dal 1939 portando con sé moglie e figli. Tra il 1943 e il 1946, Maraini viene internata con la famiglia nel campo di concentramento giapponese di Nagoyo insieme ad altri italiani accusati di tradimento: i genitori avevano rifiutato di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò. Il ritorno in Italia la porta prima a Bagheria, in Sicilia, e poi a Roma, dove avvia la sua carriera. A 21 anni fonda insieme ad altri la rivista letteraria "Tempo della letteratura" e inizia a collaborare con periodici come "Nuovi Argomenti" e il "Mondo". La letteratura e l'impegno civile Nel 1962 esordisce con il romanzo "La vacanza", in cui è protagonista, sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, una quattodordicenne alla scoperta della sua femminilità e sessualità. Parallelamente coltiva la passione per il teatro, collaborando con diversi gruppi sperimentali e fondando compagnie teatrali insieme ad altri scrittori. Nella seconda parte degli anni Sessanta si dedica proprio alla scrittura di testi teatrali, tra i quali, "Maria Stuarda", "Dialogo di una prostituta con un suo cliente" e "Stravaganza". Nel frattempo si è sposata nel 1959 con il pittore milanese Lucio Pozzi, ma archivia dopo alcuni anni il matrimonio che verrà annullato nel '63. Nel 1962 Alberto Moravia, amico di famiglia, lascia la moglie, la scrittrice Elsa Morante, per lei. Anche dopo la fine delle relazione tra Maraini e Moravia resterà un rapporto di stima. Nel 1963 scrive il romanzo "L'età del malessere" (1963), la storia di Enrica, una ragazza di 17 anni che vive in un quartiere difficile di Roma e che è in cerca della sua identità. "Memorie di una ladra" del 1972 è galeotto dell'amicizia con Pier Paolo Pasolini che lo legge e le chiede poi di collaborare alla sceneggiatura del film "Il fiore delle mille e una notte". Da quel momento diventano particolarmente uniti e condividono diversi viaggi, restando legati fino all’assassinio di Pasolini nel 1975. Nello stesso decennio dà alle stampe "Donna in guerra" (1975). Approfondimento Grazia Deledda, 90 anni dalla morte: vita e opere della Premio Nobel

La produzione letteraria di Maraini è caratterizzata da uno stile realistico con al centro soprattutto protagoniste femminili ed è attraversata dal tema della condizione delle donne e della repressione a cui sono sottoposte, dell'analisi dell'infanzia e dell’adolescenza, del mondo degli ultimi. Accanto al percorso letterario, Maraini è stata centrale nella diffusione del femminismo, di cui è stata pioniera in Italia. Nella grande stagione dei referendum e delle battaglie su divorzio e aborto è stata una figura chiave. Senza mai avere affiliazioni politiche, Dacia Maraini ha dedicato tempo, scritti e pensieri alla causa della liberazione delle donne e dei diritti civili partecipando costantemente al dibattito.

"La lunga vita di Marianna Ucrìa" Gli anni Ottanta sono segnati da "Isolina", in cui riporta alla luce un fatto dimenticato di cronaca nera: l'omicidio di Isolina Canuti, una diciannovenne di Verona, il cui corpo fu ritrovato smembrato nel gennaio 1900 nelle acque del fiume Adige. Nel 1990 "La lunga vita di Marianna Ucrìa", romanzo storico in cui ricostruisce la biografia di una sua antenata vincitore del Premio Campiello e che è da molti considerato il suo capolavoro, apre una fase molto prolifica. Resta l'ambientazione siciliana nel successivo libro "Bagheria" (1993). E' invece un giallo e insieme thriller psicologico "Voci" del 1994, per cui le viene riconosciuto il premio internazionale Flaiano. Continua con il romanzo epistolare "Dolce per sé" (1997) e il volume di racconti "Buio" (1999), con cui ha vinto il premio Strega.