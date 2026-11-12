“Nord Sud Ovest Est”, con Dr. Martens un tuffo negli anni 90

In occasione dell’uscita della nuova serie tv Sky Original sugli 883 (dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), l’iconico brand inglese, a inizio ottobre, al La Pelota, in Brera, ha allestito una stanza dedicata alle atmosfere e ai simboli degli anni 90 che hanno segnato più di una generazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Per festeggiare l’uscita della nuova serie tv Sky Original Nord Sud Ovest Est (dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), Dr. Martens ha portato il suo marchio all’interno dell’evento di lancio, celebrando l’energia e l’immaginario di un’epoca che ha segnato una generazione: quella degli anni ’90. E lo ha fatto allestendo, a Milano, nel weekend del 3 e del 4 ottobre, a La Pelota, in zona Brera, una stanza dedicata, tra poster e richiami estetici al brand “made in England”. Dr. Martens ha ricreato così le atmosfere degli anni raccontati proprio dalla serie tv Nord Sud Ovest Est, di Sydney Sibilia, che segue la leggendaria storia del gruppo musicale degli 883.

La stanza a tema di Dr. Martens Nella stanza a tema di Dr. Martens, la musica e la moda sono state interpretate come simboli di libertà di espressione e di anticonformismo. Un immaginario in cui Dr. Martens si riconosce da sempre, condividendo una visione in cui lo stile diventa espressione della propria identità. Dalle scarpe indossate dallo staff, fino ai gadget dedicati a stampa e ospiti, passando per i poster, come quello con l’iconica scritta “only tatoo last longer”, ogni dettaglio ha contribuito a portare il brand all’interno dell’esperienza. L’esposizione di Dr. Martens ha fatto parte, insieme ad altri allestimenti, di un percorso pensato per coinvolgere fan, curiosi e un’intera generazione cresciuta con le canzoni degli 883, attraverso installazioni interattive, set ispirati alla serie e al videoclip di Nord Sud Ovest Est, la musica live di alcune delle più celebri tribute band degli 883, giochi e photo opportunity.