PizzaUp 2026, dalla Generazione Z ai consigli di Cooker Girl

Attraverso il confronto tra due grafici radar, uno basato sulle risposte dei giovani a un'indagine condotta da SiamoZeta e l'altro compilato dai pizzaioli stessi, il simposio ha analizzato convergenze e distanze tra l'offerta attuale delle pizzerie e le aspettative dei consumatori e collaboratori di domani. Tra panel, laboratori e show cooking, a condurre la tre giorni veneziana, è stata la voce iconica di Guido Meda, e tra i momenti chiave, l'intervento di Aurora Cavallo, in arte Cooker Girl, oggi tra le creator under 30 più influenti sui social media con 1,7 milioni di follower su Instagram e ieri quattordicenne con in tasca il sogno di diventare cuoca. Un desiderio trasformato ben presto in mestiere, attraverso lo studio, l’impegno costante, il sacrificio, la dedizione e la gavetta in cucina, quella vera, senza retorica. Partendo dal suo personale e appasionante racconto, la creator di Saluzzo ha portato a PizzaUp una riflessione pragmatica sulla comunicazione digitale. Per conquistare la Generazione Z non serve seguire i trend del momento, utilizzare immagini perfette o ricorrere all'intelligienza artificiale, ma raccontare in maniera autentica la propria quotidianità, senza fronzoli, seguendo il caro vecchio motto less is more.



Dalle sue esperienze nelle cucine di New York e nei forni di Copenhagen fino alla creazione del canale social, Aurora Cavallo ha sottolineato come la competenza e la costanza nel tempo siano gli unici strumenti validi per costruire una community solida. L'errore comune più grande oggi? Delegare all'esterno la narrazione del proprio lavoro, il professionista deve riappropriarsi della propria storia, esserne protagonista. “Io sono andata a Copenhagen per imparare a fare il pane e a New York per capire il business. In America la maggior parte dei ristoranti fa capo a grandi fondi d'investimento, dove le logiche di food cost sono completamente diverse. Ma cosa ho imparato davvero? Che ognuno deve fare il proprio mestiere, io facevo la cuoca, timbravo il cartellino, entravo, facevo il servizio e stop. Il vostro lavoro deve essere fare la miglior pizza possibile e offrire il miglior servizio possibile. Poi dovete trovare una persona nel vostro team, o occuparvene voi, ma serve qualcuno che sappia raccontarvi. Voi non siete solo pizzaioli, siete imprenditori; e un vero imprenditore sa trovare persone più brave di se a fare ciò che lui non può seguire direttamente. La comunicazione è fondamentale, l’obiettivo dev’essere raccontare in modo semplice”.



L'intervista ad Aurora Cavallo



Cosa ti ha spinto ad accettare l'invito a PizzaUp?

Per me è un onore essere qui, qualche anno fa, quello che facevo era visto in maniera molto diversa. Mi è capitato di ricevere risposte estremamente sminuenti rispetto al mio lavoro, come se fosse qualcosa di poco valore o addirittura denigratorio nei confronti della categoria professionale. Oggi, succede esattamente il contrario. Non ne ho mai fatto una questione personale, so quel che faccio e lo sanno anche le persone che mi conoscono. Quando qualcuno critica i miei contenuti, cerco sempre di spiegare che non bisogna giudicare il mio lavoro professionale soltanto sulla base di ciò che pubblico sui social. Io realizzo contenuti per la signora Giovanna che vuole imparare a preparare una focaccia, una pasta o una lasagna. Quando cucino altrove faccio una cucina completamente diversa, perché mi rivolgo a un altro pubblico. Potrei mostrare preparazioni molto più elaborate e tecniche professionali, ma non avrebbe senso rispetto alle persone a cui mi rivolgo. Il punto non è tanto che cosa comunichi, ma a chi lo comunichi. È in base al pubblico che devi scegliere il contenuto e il linguaggio più adatto. E questo vale anche quando si tratta di spiegare concetti tecnici. Per esempio, raccontare in maniera semplice che cosa accade quando l'acqua entra in contatto con la farina, come interagiscono le proteine o come si attivano gli enzimi non è affatto facile. Saper semplificare la complessità è un lavoro molto difficile. Ed è proprio questo che significa comunicare.



Qual è il tuo punto di vista sull'utilizzo dei social network e dell'intelligenza artificiale?

Non sono contraria ai social network, anzi. Credo però che, come per tutte le cose, sia importante imparare a utilizzarli e adattarli alle proprie esigenze. Oggi si tende spesso a raccontare soprattutto gli aspetti negativi dei social, dimenticando che, se utilizzati in maniera consapevole, possono diventare strumenti molto preziosi e creare opportunità importanti. Il problema, secondo me, è anche generazionale. La mia generazione è cresciuta immersa nella tecnologia, praticamente con il cellulare in mano e ha quindi sviluppato una familiarità naturale con questi strumenti. Le generazioni precedenti, non sempre hanno gli stessi strumenti per comprendere le potenzialità e i limiti delle nuove tecnologie, ciò può portare a utilizzarle in maniera indiscriminata, anche in situazioni in cui non ce ne sarebbe bisogno. L'intelligienza artificiale non è necessariamente sempre una buona idea.



Cosa succede quando l'AI viene utilizzata nel mondo del food?

Un utilizzo eccessivo nella comunicazione rischia di creare distanza con il consumatore, se hai un'attività artigianale e vuoi raccontare l'autenticità di ciò che fai ma utilizzi contenuti generati artificialmente, rischi di trasmettere un messaggio diametralmente opposto. Oggi si parla moltissimo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma credo che qualcosa di simile sia già accaduto con l'arrivo di Internet. Anche allora si parlava di una tecnologia destinata a cambiare il mondo, accompagnata da grandi aspettative e timori. Non voglio banalizzare un tema così complesso, che coinvolge anche questioni sociali e antropologiche, ma credo sia importante distinguere questi grandi dibattiti dall'utilizzo concreto che facciamo dell'AI nella vita quotidiana e nelle nostre attività professionali. Da questo punto di vista, penso che possa essere uno strumento utile, può aiutare a organizzare un'azienda, semplificare i processi e migliorare la gestione del lavoro. In questi ambiti, ben venga il suo utilizzo. Ma se si tratta di raccontare il cibo, soprattutto quello artigianale, l'intelligenza artificiale dovrebbe rimanerne fuori. Se vuoi valorizzare qualcosa che nasce dalle mani, dalle competenze e dalla sensibilità di una persona, non puoi affidare quel racconto a uno strumento artificiale. Rischieresti di perdere proprio quell'autenticità che dovrebbe rappresentare il valore più importante della tua attività. Io stessa utilizzo ChatGPT e altri strumenti affini per attività legate alla grafica e alla creazione di contenuti. Ma c'è una differenza fondamentale tra utilizzarla come strumento di supporto e chiederle di creare qualcosa al posto nostro. Non le chiederei mai di inventare i miei prodotti, la mia identità o il contenuto che voglio comunicare. L'intelligenza artificiale può aiutarti a sviluppare e valorizzare un'idea, ma non dovrebbe sostituirsi alla creatività e all'autenticità di chi quell'idea l'ha avuta, mai.



La tua pizza preferita?

Mi piace tantissimo la pizza al padellino, riguardo ai gusti sono per le cose molto semplici, una margherita, oppure tonno e cipolla, e deve essere sempre rossa. Credo che per noi italiani abbia un valore particolare che spesso diamo per scontato. È anche una questione storica e culturale, pensiamo, ad esempio, alla cucina francese, che nasce come alta cucina nelle corti e che, dopo la Rivoluzione, si diffonde attraverso i ristoranti aperti dai cuochi che prima lavoravano per l'aristocrazia. In Italia il percorso è stato diverso: la nostra cucina ha una tradizione molto più domestica e popolare, mentre il riconoscimento dell'alta cucina è arrivato molto più tardi, anche attraverso figure come Gualtiero Marchesi. Ed è proprio questo che amo della pizza, il suo essere un cibo profondamente casalingo. Per me una delle cose più belle è l'idea di prepararla a casa. Dal punto di vista pratico non ne vale così tanto la pena, perché tra impasto, ingredienti e preparazione spesso è più semplice andare in pizzeria, ma il valore sta nel gesto, nel momento che si crea attorno alla pizza.



La pizza è condivisione innanzitutto.

Ricordo mio papà che la preparava la domenica sera. Lavorava tanto, era sempre fuori casa e aveva pochissime ore libere durante la settimana, ma la domenica faceva la pizza. Usava un cubetto intero di lievito, una quantità che oggi farebbe inorridire molti professionisti, ma per me quella rimane la pizza più buona del mondo. Credo che sia proprio questo a renderla così speciale. Non è soltanto un cibo, ma un rituale familiare, un ricordo, un momento di condivisione. Qualcosa che appartiene a tutti, anche a chi non sa cucinare.