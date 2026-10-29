Nato nel 1922 da un’intuizione di Federico Seneca (l'allora direttore artistico di Perugina) e ispirato ai piccoli messaggi che Luisa Spagnoli inviava segretamente a Giovanni Buitoni, il celeberrimo "bigliettino d'amore" nascosto all'interno del doppio incarto, alternava già allora citazioni romantiche e frasi ironiche

Gusto e creatività per una nuova limited edition e 36 cartigli inediti. “Se è basic, non è amore vero”, “L'amore non va in saldo”, “Ti amo più del mio outfit preferito”, “Essere alla moda non passa mai di moda” e “Amare è un must have” sono alcune delle frasi dei nuovi messaggi inseriti nei Baci Perugina firmati Moschino. Nati dalla collaborazione tra due icone italiane che hanno scelto di far incontrare romanticismo e irriverenza, offrono anche (e soprattutto) uno spunto per osservare come il linguaggio dei sentimenti possa evolversi assorbendo espressioni e riferimenti della quotidianità.

Citazioni romantiche e frasi ironiche

Nato nel 1922 da un’intuizione di Federico Seneca (l'allora direttore artistico di Perugina) e ispirato ai piccoli messaggi che Luisa Spagnoli inviava segretamente a Giovanni Buitoni, il celeberrimo "bigliettino d'amore" nascosto all'interno del doppio incarto, alternava già allora citazioni romantiche e frasi ironiche come “Meglio un Bacio oggi che una gallina domani”. A oltre un secolo di distanza, Moschino raccoglie questa eredità e la rilegge attraverso i codici della moda e della cultura pop. Le nuove frasi giocano con i codici comunicativi vicini alle nuove generazioni, abituate a muoversi tra italiano e inglese, espressioni gergali e linguaggi social.

Nuovo sapore e nuovo packaging

Le frasi inedite dei bigliettini d'amore sono protagoniste della Limited Edition Baci x Moschino Biscuit Sublime, che reinterpreta anche l'estetica dell'iconico cioccolatino. Il tradizionale incarto argentato lascia spazio all'oro decorato da pois neri, mentre nuvole e motivi a scacchi disegnano la confezione. Anche il gusto gioca sugli incontri: cuore al gianduia con granella di semi di cacao caramellata, pepite di biscotto al cacao, nocciola intera e copertura di cioccolato al latte. "Con Baci per Moschino abbiamo voluto dare vita a una collaborazione capace di unire due mondi iconici attraverso un linguaggio creativo comune fatto di emozione, stile e innovazione - ha dichiarato Chiara Richiedei, Marketing Manager Baci Perugina -. Biscuit Sublime rappresenta un nuovo modo di interpretare l’universo Baci Perugina, attraverso un’esperienza multisensoriale che coinvolge gusto, estetica e immaginazione".