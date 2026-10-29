Artissima 2026 a Torino: programma, eventi e date

Dal 30 ottobre al 1° novembre torna all'Oval Lingotto la fiera internazionale dedicata all'arte contemporanea. La 33esima edizione riunisce 183 gallerie provenienti da 35 Paesi, tra artisti emergenti, mostre, installazioni e progetti speciali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Torino torna a essere uno dei principali punti di incontro internazionali per l'arte contemporanea. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026,gli spazi dell'Oval Lingotto Fiere ospitano la 33esima edizione di Artissima, l'unica fiera italiana dedicata esclusivamente all'arte contemporanea. Diretta per il quinto anno da Luigi Fassi, la manifestazione riunisce 183 gallerie provenienti da 35 Paesi e quattro continenti, con opere di artisti affermati e nuove proposte della scena internazionale. Il tema di Artissima 2026 Il titolo scelto per questa edizione è "Fancy: A Flexible, Acrobatic Body", un invito a riflettere sul ruolo dell'immaginazione nell'arte e nella società. Il tema prende spunto da un'immagine della filosofa Martha C. Nussbaum e propone la fantasia come uno strumento capace di superare i confini dell'esperienza individuale, attraversare le differenze e aprire nuove possibilità di interpretazione del presente.

La fiera Il percorso espositivo si articola in sette sezioni. Le quattro principali sono Main Section, dedicata alle gallerie più consolidate, New Entries, riservata alle realtà emergenti aperte da meno di cinque anni, Monologue/Dialogue, che propone esposizioni individuali o confronti tra due artisti, e Art Editions, dedicata a edizioni, multipli e progetti editoriali. A queste si aggiungono tre sezioni curate da esperti internazionali: Present Future, che presenta artisti emergenti, Back to the Future, dedicata alla riscoperta di figure del passato recente, e Disegni, incentrata sul disegno contemporaneo. Sono 36 le gallerie che partecipano per la prima volta alla manifestazione, mentre 67 presentano progetti monografici. Approfondimento "Inventare la natura", Palazzo Te in dialogo con i grandi dell'Arte