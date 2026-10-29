Artissima 2026 a Torino: programma, eventi e date

Dal 30 ottobre al 1° novembre torna all'Oval Lingotto la fiera internazionale dedicata all'arte contemporanea. La 33esima edizione riunisce 183 gallerie provenienti da 35 Paesi, tra artisti emergenti, mostre, installazioni e progetti speciali
Torino torna a essere uno dei principali punti di incontro internazionali per l'arte contemporanea. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026,gli spazi dell'Oval Lingotto Fiere ospitano la 33esima edizione di Artissima, l'unica fiera italiana dedicata esclusivamente all'arte contemporanea. Diretta per il quinto anno da Luigi Fassi, la manifestazione riunisce 183 gallerie provenienti da 35 Paesi e quattro continenti, con opere di artisti affermati e nuove proposte della scena internazionale.
Il tema di Artissima 2026
Il titolo scelto per questa edizione è "Fancy: A Flexible, Acrobatic Body", un invito a riflettere sul ruolo dell'immaginazione nell'arte e nella società. Il tema prende spunto da un'immagine della filosofa Martha C. Nussbaum e propone la fantasia come uno strumento capace di superare i confini dell'esperienza individuale, attraversare le differenze e aprire nuove possibilità di interpretazione del presente.
La fiera
Il percorso espositivo si articola in sette sezioni. Le quattro principali sono Main Section, dedicata alle gallerie più consolidate, New Entries, riservata alle realtà emergenti aperte da meno di cinque anni, Monologue/Dialogue, che propone esposizioni individuali o confronti tra due artisti, e Art Editions, dedicata a edizioni, multipli e progetti editoriali. A queste si aggiungono tre sezioni curate da esperti internazionali: Present Future, che presenta artisti emergenti, Back to the Future, dedicata alla riscoperta di figure del passato recente, e Disegni, incentrata sul disegno contemporaneo. Sono 36 le gallerie che partecipano per la prima volta alla manifestazione, mentre 67 presentano progetti monografici.
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Le mostre e i progetti speciali
Accanto agli stand delle gallerie, Artissima propone un programma di iniziative speciali. Intesa Sanpaolo presenta una selezione di opere del fotografo Massimo Vitali, protagonista nel 2027 di una mostra alle Gallerie d'Italia di Torino. Spazio anche all'arte contemporanea giapponese con anonymous art project, alle residenze artistiche di MADE IN e all'editoria specializzata con WoW – Worlds of Words. Tra le iniziative figura inoltre Moltitudini, progetto che mette in dialogo poesia e arti visive attraverso la residenza della poetessa Laura Accerboni e il confronto con sei artisti torinesi. All'ingresso dell'Oval sarà possibile vedere the radiant van, progetto del trio CANEMORTO per Luci d'Artista. Tra gli altri interventi, la sala sospesa dell'Oval ospiterà In Case of Anything, un'installazione legata ai fenomeni atmosferici.
Gli appuntamenti per bambini e famiglie
Artissima dedica spazio anche al pubblico più giovane con Artissima Junior, il progetto che avvicina bambini e bambine ai linguaggi dell'arte contemporanea. L'edizione 2026, realizzata con Juventus, coinvolge l'artista Francis Offman in un'iniziativa pensata per stimolare la creatività e la sperimentazione.
Date, luogo e informazioni
Artissima 2026 si svolge da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre all'Oval Lingotto Fiere, a Torino. La manifestazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti autunnali dedicati all'arte contemporanea, con mostre e iniziative che coinvolgono anche musei, fondazioni e altri spazi culturali della città.