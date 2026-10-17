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Lifestyle

"Inventare la natura", Palazzo Te in dialogo con i grandi dell'Arte

Sabrina Rappoli

Palazzo Te, a a Mantova, merita di per sé una visita. Fino al 10 gennaio, poi, il percorso espositivo è arrichito dall'esposizione "Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio", che indaga il ruolo della Natura nell'Arte del '500

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